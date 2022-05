Ρικ Πιτίνο: Ο Σλούκας είναι συνώνυμο της ηγετικής φυσιογνωμίας

Ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες το βράδυ με 94-88 της Μονακό στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για το Final Four του Βελιγραδίου, που θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 21 Μαΐου στην πρωτεύουσα της Σερβίας.

Μετά το τέλος του καθοριστικού Game 5, ο Ρικ Πιτίνο δεν ξέχασε τους παίκτες του Ολυμπιακού, με τους οποίους συνεργάστηκε στην εθνική Ελλάδας, στέλνοντάς τους θερμά συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία της πρόκρισης στο Final Four της EuroLeague.

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου στην εθνική Ελλάδας από τον Ολυμπιακό, Γιώργο Πρίντεζη, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Κώστα Σλούκα, για την πρόκρισή τους στο Final 4. Είναι σπουδαία παιδιά και ο Κώστας είναι συνώνυμο της ηγετικής φυσιογνωμίας. Γιώργο, συνέχισε να παίζεις, είσαι νέος ακόμα».

Congrats to my @HellenicBF guys from @olympiacosbc : Georgios Printezis, Giannoulis Larentzakis and @kos_slou

on making the final four. Great guys and Kostas is what leadership is all about. Georgios keep playing, you're only young once 👏

— Rick Pitino (@RealPitino) May 4, 2022