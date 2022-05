Υγεία Πούτιν: Τι αποκαλύπτει πρώην πράκτορας της KGB

Ενώ βαθαίνει η πολεμική κρίση και οι κινήσεις της Μόσχας «παγώνουν» την παγκόσμια κοινότητα, πληθαίνουν τα σενάρια για την κατάσταση υγείας του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με πρώην πράκτορα της KGB, που αυτομόλησε στη Δύση, ο Ρώσος πρόεδρος είναι πιθανό να πάσχει από Πάρκινσον και άνοια, στα πρώιμα στάδιά της. Μάλιστα, τον συνέκρινε με τον Ιωσήφ Στάλιν ως προς το θέμα των εμμονών και της ροπής στην παραφροσύνη. Σύμφωνα με τη Sun, ο πρώην πράκτορας δήλωσε ότι άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος του Πούτιν μπορεί εσκεμμένα να μην ενημερώνονται για την κατάσταση του ισχυρού άντρα του Κρεμλίνου.

Παρά το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του επιμένει ότι η κατάσταση της υγείας του Ρώσου προέδρου είναι «εξαιρετική», σε σειρά βίντεο και φωτογραφιών φαίνεται να αποδυναμώνεται ο εν λόγω ισχυρισμός. Μιλώντας, πάντως, στη βρετανική Sun o Μπόρις Καρπίτσκοφ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι παράφρων και έχει εμμονές με «παρανοϊκές ιδέες». «Βλέπει τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εντός των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας και ακόμη και μέσα στον στενό του κύκλο, ως προδότες», τόνισε ακόμη.

«Ο Πούτιν δεν θέλει να ενημερώνει τους συνεργάτες του για τυχόν προβλήματα υγείας ώστε να διατηρεί την εικόνα του ισχυρού άνδρα», συμπλήρωσε ο Καρπίτσκοφ. Η όχι και τόσο καλή εικόνα της υγείας του Πούτιν όπως και η «ανεξήγητη» συμπεριφορά του μπορεί, σύμφωνα με τον πρώην πράκτορα της KGB, να οφείλεται στη νόσο του Πάρκινσον και τον καρκίνο, ενώ και η φωνή του – όπως προσθέτει- πυροδοτεί εικασίες.

Graffiti with Vladimir Putin was "corrected" in #Belgrade

Unknown persons painted over his eyes with red paint, symbolizing the flow of blood. They also repainted the first letter of the graffiti, "Брат" (Brother). The resulting word was "рат" which means "war" in #Serbian. pic.twitter.com/b0XqdzwZhT

— NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2022