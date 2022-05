Πυρηνικά Ρωσία: Η υποβρύχια βόμβα που εξαφανίζει τη Βρετανία από τον χάρτη

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται πως προτρέπουν τον Πούτιν να εξαφανίσει από προσώπου γης το Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιώντας τα ισχυρότερα πυρηνικά του όπλα. Ο Ντμίτρι Κισέλιοφ, ένας άνθρωπος που είναι γνωστός ως το «φερέφωνο του Πούτιν», μέσα από τη χθεσινή εκπομπή του κάλεσε σε επιθέσεις κατά της Βρετανίας με ένα υποβρύχιο μη επανδρωμένο drone Poseidon, που, όπως είπε, θα προκαλέσει ένα ραδιενεργό παλιρροϊκό κύμα 500 μέτρων και θα «βυθίσει τη Βρετανία στα βάθη του ωκεανού». Το μη επανδρωμένο drone «έχει χωρητικότητα για μια πολεμική κεφαλή έως και 100 μεγατόνων» ισχυρίστηκε ο Κισέλιοφ -πάνω από 1.000 φορές τη δύναμη της βόμβας που έπεσε στη Χιροσίμα-, η οποία θα «σήκωνε ένα γιγαντιαίο κύμα, ένα τσουνάμι, ύψους έως και 500 μέτρα».

«Αυτό το παλιρροϊκό κύμα είναι επίσης φορέας εξαιρετικά υψηλών δόσεων ακτινοβολίας. Περνώντας πάνω από τη Βρετανία, θα μετατρέψει ό,τι έχει απομείνει σε ραδιενεργό έρημο, άχρηστο για οτιδήποτε. Πώς σας φαίνεται αυτή η προοπτική;».

Δίνοντας και μια άλλη εναλλακτική, ο Κισέλιοφ απείλησε επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο με επίθεση από Sarmat 2, τον πιο πρόσφατο πυρηνικό πύραυλο της Ρωσίας, τον οποίο δοκίμασε ο Πούτιν πριν από δύο εβδομάδες, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, θα μπορούσε επίσης να καταστρέψει εντελώς τη χώρα με μία μόνο πρόσκρουση. «Το νησί τους είναι τόσο μικρό που ένας πύραυλος Sarmat είναι αρκετός για να το βυθίσει μια για πάντα», είπε. «Είναι ικανός να καταστρέψει μια περιοχή στο μέγεθος του Τέξας ή της Αγγλίας. Μια μόνο εκτόξευση Μπόρις και δεν θα υπάρχει πια Αγγλία».

Τα σχόλια του Κισέλιοφ ακολουθούν ένα μοτίβο που έχει αναπτυχθεί στα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες και απειλούν τη Βρετανία με πυρηνικό ολοκαύτωμα, βασιζόμενο στην ψευδή παραδοχή πως ο Μπόρις Τζόνσον απείλησε να πραγματοποιήσει πυρηνικό πλήγμα κατά της Ρωσίας χωρίς να συμβουλευτεί το ΝΑΤΟ.

Οι απειλές πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσμα της σταθερής υποστήριξης του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία, στέλνοντας μάλιστα ταχύτερα από άλλα ευρωπαϊκά έθνη όπλα στο Κίεβο, προκειμένου να βοηθήσει στον αγώνα κατά της Ρωσίας. Μάλιστα, ο Μπόρις Τζόνσον επισκέφθηκε την ουκρανική πρωτεύουσα για να δείξει την υποστήριξή του στους Ουκρανούς . Ενώ η Ρωσία έχει εντείνει τις πυρηνικές της απειλές τις τελευταίες ημέρες, με τον στρατό της όμως να υφίσταται επανειλημμένες ήττες στην Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει απορρίψει τις απειλές ως «παλικαρισμούς», ενώ οι ΗΠΑ λένε ότι δεν έχουν δει καμία αλλαγή στη θέση ή την ετοιμότητα των πυρηνικών δυνάμεων της Μόσχας.

Εν τω μεταξύ, η ρωσική κρατική τηλεόραση πριν από μερικές ημέρες έδειξε έναν χάρτη-προσομοίωση τού πώς ο Πούτιν θα μπορούσε να εξαπολύσει ένα τριπλό πυρηνικό χτύπημα στο Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο, χωρίς να αφήσει «επιζώντες». Συγκεκριμένα, οι παρουσιαστές της εκπομπής «60 Minutes» τού Channel One δήλωσαν ότι οι τρεις πρωτεύουσες θα μπορούσαν να χτυπηθούν μέσα σε 200 δευτερόλεπτα από την εκτόξευση πυρηνικών πυραύλων, με τον πρόεδρο του εθνικιστικού κόμματος Rodina, Αλεξέι Ζουραβλίοφ, να δηλώνει: «Ενας πύραυλος Sarmat, και τα βρετανικά νησιά δεν θα υπάρχουν πια».

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn't seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 28, 2022