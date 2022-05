Κιμ Καρντάσιαν – Μπλακ Τσάινα: Δικαιώθηκε η influencer

Δικαίωση για την Κιμ Καρντάσιαν στο δικαστήριο, ύστερα από τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση που έκανε η Μπλακ Τσάινα κατά της οικογένειας Καρντάσιαν και του πρώην αρραβωνιαστικού της, Ρομπ. Μετά από συνεδρίαση τους, οι δικαστές που έχουν αναλάβει την αξιολόγηση της υπόθεσης, έκριναν ότι η 40χρονη επιχειρηματίας και influencer δεν κατέστρεψε την καριέρα της Μπλακ Τσάινα, όπως ισχυρίζεται η τελευταία. Ο δικαστής Γκρέκορι Αλεκρόν κατέληξε ότι οι δικηγόροι της Μπλακ Τσάινα, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Άντζελα Ρενέ, δεν είχαν αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Κιμ Καρντάσιαν ήταν η υπαίτιος που η εκπομπή «Rob & Chyna», κόπηκε από το πρόγραμμα του E! Entertainment.

Μπορεί η Κιμ να δικαιώθηκε, όμως, η δίκη συνεχίζεται για τα υπόλοιπα μέλη της γνωστής οικογένειας, καθώς, όπως υποστηρίζει, η Μπλακ Τσάινα έχει στα χέρια της ακράδαντα στοιχεία ότι η Κρις Τζένερ, είναι η αιτία που η καριέρα και η εκπομπή της σταμάτησαν απότομα. Κατά τη διάρκεια της δίκης η δικηγόρος της άλλης πλευράς παρουσίασε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Τζένερ είχε ανταλλάξει e-mail με την παραγωγή του E! Entertainment, όπου απειλούσαν τους παραγωγούς πως θα σταματήσουν το πετυχημένο «Keeping Up With the Kardashians» εάν δεν διακόψουν τη συνεργασία με την Τσάινα.