Πρωτομαγιά Τουρκία: Μαζικές συλλήψεις στις διαδηλώσεις

Στη σύλληψη δεκάδων διαδηλωτών προχώρησε η τουρκική αστυνομία, την ώρα που πλήθος κόσμου προσπαθούσε να φτάσει στην κεντρική πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης για τις διαδηλώσεις της Πρωτομαγιάς στην Τουρκία ενάντια στην οικονομική δυσπραγία που προκαλείται από τον μαινόμενο πληθωρισμό.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία είχε επιτρέψει την πραγματοποίηση εορτασμών της Πρωτομαγιάς σε άλλη περιοχή και έκρινε παράνομες τις συγκεντρώσεις σε όλες τις άλλες τοποθεσίες. Ένας δημοσιογράφος του Reuters είδε αστυνομικούς να διαπληκτίζονται με διαδηλωτές και να τους περνούν χειροπέδες, σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα. Η αστυνομία συνέλαβε επίσης 30 άτομα στο κέντρο της Μπεσίκτας και άλλα 22 στην περιοχή Σισλί, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Demiroren.

Police officers detain a protester who attempted to defy a ban and march on Taksim Square to celebrate May Day in Istanbul, Turkey May 1, 2022. REUTERS/Kemal Aslan pic.twitter.com/657VfGDkZo

Σε ανακοίνωσή του το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης σήμερα ανέφερε ότι 164 διαδηλωτές συνελήφθησαν σε όλη την πόλη για «απόπειρα διεξαγωγής παράνομων διαδηλώσεων». Ο ετήσιος πληθωρισμός της Τουρκίας αναμένεται να ανέλθει στο 68% τον Απρίλιο, λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και της άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων, υποχωρώντας ελαφρά μόνο μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με το Reuters.

Ο αυξανόμενος πληθωρισμός και η οικονομική δυσπραγία που προκαλεί βρέθηκαν στο επίκεντρο των διαδηλώσεων της φετινής Πρωτομαγιάς στη χώρα. «Το κύριο θέμα μας φέτος έπρεπε να είναι το κόστος ζωής», είπε ο πρόεδρος συνδικάτου Turk-Is, Εργκούν Αταλάι, καθώς κατέθεσε στεφάνι στην πλατεία Ταξίμ και ζήτησε να προσαρμοστούν οι κατώτατοι μισθοί κάθε μήνα να αντανακλούν τις αυξανόμενες τιμές. «Ο πληθωρισμός ανακοινώνεται στην αρχή κάθε μήνα. Ο ρυθμός πληθωρισμού θα πρέπει να προστίθεται στους μισθούς κάθε μήνα», είπε.

Turkish riot police detain protesters as they try to reach Taksim Square for an unauthorized May Day celebration during a May Day demonstration in Istanbul, Turkey, 01 May 2022. #MayDay #LabourDay @epaphotos pic.twitter.com/fHFqtuXfPV

— Erdem Şahin (@_erdemsahin) May 1, 2022