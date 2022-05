«Μάντεψε τον γκέι»: Ρώσος πολιτικός με ομοφοβικές απόψεις παρουσιάζει trash ριάλιτι

Ο Ρώσος πολιτικός, Βιτάλι Μιλόνοφ, διαβόητος για τις ομοφοβικές απόψεις του, συμπαρουσιάζει το ριάλιτι «I’m Not Gay», όπου οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να μαντέψουν ποιος είναι ο γκέι ανάμεσά τους. Μέλος της Δούμας, ο Μιλόνοφ είναι ένας από τους πιο ομοφοβικούς πολιτικούς στη Ρωσία. Μεταξύ άλλων, ήταν ο «αρχιτέκτονας» του ντροπιαστικού νόμου που ποινικοποιούσε «την προώθηση μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων» σε ανήλικους. Έχει προτείνει τη «στείρωση» των γκέι και την απομόνωσή τους σε καταφύγια, όπως οι γάτες. Ενώ όταν το 2019 ρωτήθηκε, σε επεισόδιο του Reggie Yates’ Extreme, αν πίστευε πως οι γκέι είναι επικίνδυνοι, απάντησε: «Ένα σκ@@ο δεν είναι επικίνδυνο, αλλά είναι δυσάρεστο να το βλέπεις στους δρόμους».

forcing myself to stop watching the russian “i’m not gay” show but these opening credits have SENT ME pic.twitter.com/Es0WX8yPjM

Η νέα αυτή εκπομπή είναι έμπνευση του μπλόγκερ Αμιράν Σαρντάροφ που πρόβαλε το πρώτο επεισόδιο στο κανάλι του στο YouTube την περασμένη Δευτέρα. Στο ριάλιτι συμμετέχουν οκτώ άνδρες, επτά στρέιτ κι ένας γκέι, που ζουν σε μια αγροικία μαζί. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φέρνουν σε πέρας διάφορες προκλήσεις για να «αποδείξουν» πόσο στρέιτ είναι. Στο τέλος κάθε επεισοδίου βγάζουν από το παιχνίδι εκείνον που θεωρούν πως είναι γκέι.

Vitaly Milonov, the State Duma deputy who spearheaded Russia’s ban on “gay propaganda,” is cohosting a YouTube show called “I’m not gay,” where 8 contestants’ heterosexuality is tested & there are elimination rounds to find the one gay guy. 🤮 https://t.co/OgQj51W4Dw pic.twitter.com/1QJ2UKX7ZA

