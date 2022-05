Απομάκρυνση αμάχων Αζοφστάλ: Κρίσιμες ώρες στη Μαριούπολη

Εκπρόσωπος του Γραφείου του ΟΗΕ για τον συντονισμό των ανθρωπιστικών υποθέσεων δήλωσε σήμερα, Κυριακή, πως τα Ηνωμένα Έθνη πραγματοποιούν «επιχείρηση ασφαλούς απομάκρυνσης» για πολίτες από τη χαλυβουργεία Azovstal στη Μαριούπολη. Σύμφωνα με τον Σαβιάνο Αμπρέου, η επιχείρηση που ξεκίνησε στις 29 Απριλίου έφτασε στη χαλυβουργεία Azovstal το πρωί του Σαββάτου και συντονίζεται από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο κ. Αμπρέου πρόσθεσε ότι δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των αμάχων και της συνοδείας. Η κίνηση επιβεβαιώθηκε και από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού το απόγευμα της Κυριακής. «Η ΔΕΕΣ επιβεβαιώνει ότι μια επιχείρηση ασφαλούς απομάκρυνσης βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συντονισμό με τον ΟΗΕ και τα δύο μέρη της σύγκρουσης. Η αυτοκινητοπομπή για την εκκένωση αμάχων ξεκίνησε στις 29 Απριλίου, διένυσε περίπου 230 χιλιόμετρα και έφτασε στο εργοστάσιο στη Μαριούπολη το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα», δήλωσε εκπρόσωπος.

BEZIMENNE, Ukraine, May 1 (Reuters) – More than 50 civilians were evacuated on Sunday from Mariupol's Azovstal steel works in a convoy with vehicles bearing UN symbols, signalling a deal had been struck to ease the ordeal of the most destructive siege in the Russia-Ukraine war pic.twitter.com/mwcvRE1hoW

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 1, 2022