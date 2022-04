Πάιατ – Τουρκία: «Ενοχλημένη» η Άγκυρα με τον Αμερικανό πρέσβη

Με ένα tweet γεμάτο αιχμές η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα εκφράζει την ενόχλησή της για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, χωρίς να τον κατονομάζει. Η τουρκική πρεσβεία υποστηρίζοντας ότι ένα από τα μεγαλύτερα «αμαρτήματα» για έναν διπλωμάτη είναι να ξεχνά τις θέσεις της πατρίδας του και να υιοθετεί αυτές της χώρας που τον φιλοξενεί. «Ένα από τα ατυχή αμαρτήματα στην πρακτική της διπλωματίας λέγεται “going native” («γίνομαι ντόπιος»). Συμβαίνει όταν ξεχνάς τις θέσεις της χώρας σου και υιοθετείς αυτές των οικοδεσποτών σου».

Proud to see 130 more M1117 Armored Security Vehicles delivered to 🇬🇷, arriving in Thessaloniki. By end of 2022, the U.S. will provide Greece a total of 1,200 ASVs, all at no cost, through our EDA program. The 🇺🇸🇬🇷 defense partnership is stronger than ever. @hndgspio @HAspokesman pic.twitter.com/Ldr0zBtJJQ

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) April 30, 2022