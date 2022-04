Μοχάμεντ Σαλάχ: Νέα διάκριση στο Νησί

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Premier League για τη σεζόν 2021/22. Όπως ανακοινώθηκε, ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ της Λίβερπουλ είναι ο ποδοσφαιριστής που κατέκτησε το ετήσιο βραβείο Football Writers’ Association Men’s Player of the Year award, το οποίο απονέμεται στον καλύτερο ποδοσφαιριστή της χρονιάς στην Premier League.

Επρόκειτο για μια αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς ο Σαλάχ είναι αυτήν τη στιγμή ο πρώτος σκόρερ της Premier League με 22 γκολ, έχοντας μάλιστα και 13 ασίστ. Συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, ο Αιγύπτιος στράικερ έχει 30 γκολ και 14 ασίστ.

Mo Salah wins the FWA Footballer of the Year award 🏆 pic.twitter.com/tzPU6KYbAH

— B/R Football (@brfootball) April 29, 2022