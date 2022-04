Χερσώνα τώρα: Αναφορές για πυραυλικές επιθέσεις Ουκρανών

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στη Χερσώνα, μια πόλη της νότιας Ουκρανίας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ρωσικών στρατευμάτων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το RIA Novosti. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε ο ουκρανικός στρατός, όπως μετέδωσαν διεθνή δίκτυα. Από την πλευρά του, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti ανέφερε ότι “η Ουκρανία εκτόξευσε τρεις πυραύλους στη Χερσώνα, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή από τις αρχές Μαρτίου”, υποστηρίζοντας ότι δύο από τους πύραυλους καταρρίφθηκαν, με την είδηση να μεταδίδει και το πρακτορείο Reuters.

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ, μεταδίδει ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

This evening UAF performed a missile strike on the TV tower in occupied #Kherson. As a result, russian propaganda channels stopped broadcasting in this region. pic.twitter.com/caLVYErMau

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) April 27, 2022