Οσμάν Καβάλα φυλάκιση: Καταδικάζει το ελληνικό ΥΠΕΞ, το μήνυμα

Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα την απόφαση του 13ου Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης στις 25 Απριλίου, να καταδικάσει τον Οσμάν Καβάλα σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή. «Ζητάμε την άμεση απελευθέρωσή του», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter. «Η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Τουρκία» σημειώνει και προσθέτει: «Ο σεβασμός του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση για τις χώρες που φιλοδοξούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας».

Ο Τούρκος φιλάνθρωπος, ακτιβιστής και μαικήνας των τεχνών καταδικάστηκε με την κατηγορία ότι επιχείρησε να ανατρέψει την κυβέρνηση. Ο 64χρονος Καβαλά, που ανέκαθεν διακήρυττε την αθωότητά του, κρατείται εδώ και τεσσεράμισι χρόνια στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Σιλιβρί (Σηλυβρία), κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε ζητήσει πέρσι την αποφυλάκισή του, όμως τουρκικό δικαστήριο διέταξε να παραμείνει προφυλακισμένος. Ο Καβαλά, ένας γνωστός ακτιβιστής, κατηγορήθηκε ότι επιχείρησε να ανατρέψει την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χρηματοδοτώντας τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του «κινήματος του Γκεζί», το 2013 και στηρίζοντας το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Το δικαστήριο αποφάσισε να τον απαλλάξει για την κατηγορία της κατασκοπείας λόγω έλλειψης αποδείξεων. Ο ίδιος ο Καβαλά έκανε λόγο για «δικαστική δολοφονία» σε βάρος του. «Οι θεωρίες συνωμοσίας που προβάλλονται για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους, εμπόδισαν την αμερόληπτη ανάλυση των γεγονότων και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα», είπε απευθυνόμενος στο δικαστήριο, πριν αποσυρθούν οι δικαστές.

Greece strongly condemns the decision of Istanbul’s 13th High Criminal Court, on April 25, to sentence #OsmanKavala to life in prison without parole.

We call for his immediate release. (1/2)

