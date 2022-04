Μακρόν ντομάτες: Αναταραχή σε λαϊκή αγορά, επενέβη η φρουρά του Γάλλου προέδρου

Ξεκίνησε ήδη τις περιοδείες ο Εμανουέλ Μακρόν, τρεις ημέρες μετά την πανηγυρική επανεκλογή του στην γαλλική προεδρία και βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης σε λαϊκό προάστιο της πόλης Σερζί, βόρεια του Παρισιού. Κρίσιμες αναμένεται να είναι για τον Μακρόν οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές (12 και 19 Ιουνίου) και όλα δείχνουν ότι θα εξασφαλίσει την αναμενόμενη πλειοψηφία, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστεί σε «συγκατοίκηση».

Στόχος της πρώτης μετεκλογικής περιοδείας του είναι να συναντηθεί με κατοίκους, εμπόρους και νέους επιχειρηματίες, ανέφερε το πρωί της Τετάρτης το Ελυζέ. Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν έχει ακόμη ξεκινήσει επίσημα την δεύτερη θητεία του, βρέθηκε σε λαϊκή αγορά και συνομίλησε με τους κατοίκους. «Αυτή η περιοδεία αποδεικνύει την θέληση του προέδρου της Δημοκρατίας από το 2017 να βρίσκεται κοντά στον κόσμο, να έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, να ανταλλάσσει απόψεις, να ακούει τις ανησυχίες, τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους» ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Macron on first outing since re-election in town near Paris: French President Emmanuel Macron visits a working-class neighbourhood in Cergy, northwest of Paris, three days after winning re-election. pic.twitter.com/3cJqdWgT5d — World News 24 (@DailyWorld24) April 27, 2022

Αναταραχή σε λαϊκή αγορά

Στη λαϊκή συνοικία που επέλεξε ο Μακρόν η αποχή στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών έφτασε στο 33%. «Υπάρχει ένα είδος απόστασης από τα πολιτικά πράγματα γιατί οι πολίτες εδώ πιστεύουν πως τα πράγματα δεν προχωρούν αρκετά γρήγορα, έχουν ένα αίσθημα εγκατάλειψης. Επισκέπτομαι αυτή την περιοχή θέλοντας να συμβολίσω τις πρώτες ώρες της δεύτερης θητείας μου. Το να είμαι εδώ σημαίνει ότι θέλω να είμαι παρών σε όλη την διάρκεια της πενταετίας, θέλω να δώσω τα μέσα ώστε να πετύχουμε και να προχωρήσουμε, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να απαλείψουμε αυτή την απόσταση», δήλωσε ο επανεκλεγείς πρόεδρος, εμφανώς αποφασισμένος να φανεί ενωτικός ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών αλλά και πεπεισμένος ότι πρέπει να προσεγγίσει περισσότερο τους Γάλλους πολίτες, αφού η βασική κατηγορία εναντίον του, στην προεκλογική περίοδο, ήταν πως έμεινε μακριά από τις ανησυχίες των Γάλλων, ένας «απόμακρος πρόεδρος».

Η περιοδεία Μακρόν στο Σερζί δεν έμοιαζε με αυτές των προηγούμενων εβδομάδων. Οι άνθρωποι τον χειροκρότησαν, πολλοί στριμώχτηκαν για να του μιλήσουν και του έκαναν θερμή υποδοχή. Μοναδική παραφωνία ήταν όταν κάποιος άγνωστος, από το πλήθος, προσπάθησε να ρίξει πάνω του μια ντομάτα. Η ασφάλεια του Μακρόν παρενέβη, κάποιος άνοιξε μια ομπρέλα και τα χειρότερα απεφεύχθησαν. «Κάτι ρίχνουν!» ακούστηκε κάποιος να φωνάζει από τη συνοδεία του. «Θα συνεχίσω τις περιοδείες, θα συνεχίσω τη δράση μου και θα εξακολουθώ να συναντώ τους πολίτες», δήλωσε ο επανεκλεγείς πρόεδρος, ενώ πολλοί φώναζαν «Μακρόν, πρόεδρος!». Ο Γάλλος πρόεδρος συνομίλησε ώρα με κατοίκους, πήρε στην αγκαλιά του ένα κοριτσάκι, έσφιξε χέρια και έβγαλε selfies.

Macron was pelted with tomatoes during a trip to the municipality of Cergy near Paris pic.twitter.com/iPZxFmJUKG — ⭐️TellMeSweetLittleLies⭐️ (@Intent_B) April 27, 2022

«Ο νέος πρωθυπουργός θα είναι προσηλωμένος»

«Ήρθα για να στείλω ένα μήνυμα σεβασμού και τιμής, λίγες ώρες αφότου ξεκίνησε η νέα μου θητεία. Πρέπει να δοθούν περισσότεροι πόροι στα σχολεία και στο διδακτικό προσωπικό, πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα υγείας, πολλές μητέρες εδώ μου μίλησαν γι’αυτά, αλλά να δούμε και τα θέματα απασχόλησης», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους που τον ακολουθούσαν. Όταν ρωτήθηκε για τον πρωθυπουργό που πρόκειται να ορίσει στις επόμενες ημέρες, ο Γάλλος πρόεδρος δεν αποκάλυψε το όνομά του, αλλά εξήγησε: «Καταρχάς, πιστεύω στην κινητικότητα, το πολιτικό χρώμα δεν εξηγεί τα πάντα. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ, ο οποίος προέρχεται από τη δεξιά, ακολούθησε μια από τις πιο κοινωνικές πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών. Διότι είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, έχει κοινωνική φλέβα. Θα ορίσω νέο πρωθυπουργό κάποιον προσηλωμένο στα κοινωνικά προβλήματα, στα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά θέματα».

«Θέλω όλοι να εργαστούμε ενωμένοι, να βρούμε μαζί λύσεις», πρόσθεσε ο Μακρόν, ο οποίος δήλωσε συγκινημένος από τη θερμή υποδοχή που του έκαναν στη λαϊκή συνοικία του Σερζί. Την Πέμπτη, ο Γάλλος πρόεδρος θα προεδρεύσει του τελευταίου υπουργικού συμβουλίου, πριν τον ορισμό νέας κυβέρνησης. Την Παρασκευή, ο Μακρόν θα επισκεφθεί τον τάφο της αγαπημένης γιαγιάς του, Ζερμαίν Νογκές, αποκαλούμενης «Μανέτ», η οποία πέθανε το 2013, στην περιοχή των Πυρηναίων.