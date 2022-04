Nord Stream Γερμανία: Σάλος με υπουργό της Μέρκελ

Ήταν ένα από τα ανερχόμενα στελέχη των Σοσιαλδημοκρατών στο πεδίο της ομοσπονδιακής πολιτικής, τουλάχιστον μέχρι πρότινος. Η 42χρονη Μανουέλα Σβέζιγκ διετέλεσε υπουργός Οικογενειακών Υποθέσεων στη δεύτερη κυβέρνηση της καγκελαρίου Μέρκελ (2013-2017). Έκτοτε είναι πρωθυπουργός του βορειοανατολικού γερμανικού κρατιδίου του Μεκλεμβούργου –Πομερανίας, καθώς και επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης των Σοσιαλδημοκρατών. Η ασθένειά της με καρκίνο του μαστού την ανάγκασε για ένα διάστημα να κάνει προσωρινά πίσω για λόγους υγείας, για να επιστρέψει όμως σύντομα στο πόστο της.

Πέρα όμως από το πολλά υποσχόμενο πολιτικό προφίλ της, υπάρχει και μια «σκοτεινή» σελίδα στο βιογραφικό της. Η άνευ όρων, κατά πολλούς, στήριξη του ρωσογερμανικού αγωγού Nord Stream 2, για τον οποίο το συγκεκριμένο γερμανικό κρατίδιο διαδραμάτιζε ανέκαθεν κομβικό ρόλο, λόγω της γεωγραφικής του θέσης – αλλά και της φιλορωσικής στάσης των Σοσιαλδημοκρατών με επικεφαλής στην περιοχή την Μανουέλα Σβέζιγκ. Η επιτυχία του αμφιλεγόμενου αγωγού είχε μάλιστα αναχθεί και σε προσωπικό στοίχημα της Σβέζιγκ, ένα μεγαλεπήβολο πρότζεκτ που έφερνε χρήμα και θέσεις εργασίας στο κρατίδιο.

German state leader Manuela Schwesig colluded with Gazprom, Russia’s state-backed energy company, to promote the Nord Stream 2 gas pipeline before it was cancelled, leaked documents show. – The Times pic.twitter.com/GMiQR9A4Bn

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 18, 2022