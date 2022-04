Τζόκοβιτς Wimbledon: Πράσινο φως για τον ανεμβολίαστο τενίστα

Η χαλάρωση των μέτρων για τον κορονοϊό στη Μεγάλη Βρετανία βάζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε θέση για… σερβίς στο προσεχές Wimbledon. Μπορεί το 2022 να ξεκίνησε με άσχημο τρόπο για τον Νόβακ τζόκοβιτς, μετά την απουσία του από το Australian Open -λόγω της επιλογής του να μην εμβολιαστεί για τον κορονοϊό και της απέλασης του από την Αυστραλία- αλλά τα πράγματα φαίνεται πως αλλάζουν για τον Σέρβο τενίστα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δυσκολεύεται να βρει αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας αποκλειστεί στο χωμάτινο τουρνουά της Βαρκελώνης, αλλά μπορεί και πάλι να αγωνίζεται και να διεκδικεί Grand Slam. Οι διοργανωτές του Wimbledon ανακοίνωσαν πως ο Νόβακ Τζόκοβιτς μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στο ιστορικό Grand Slam. Όπως έγινε γνωστό δεν θα υπάρξει κανένας περιορισμός σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό ή όχι των αθλητών από την στιγμή που έχουν χαλαρώσει τα μέτρα από την Κυβέρνηση. Έτσι, ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει πέρσι επικρατώντας 3-1 σετ του Ματέο Μπερετίνι στον τελικό.

"I cannot support the decision of Wimbledon. I think it is crazy."

– Novak Djokovic pic.twitter.com/xifN2hNkhf

— Sam Street (@samstreetwrites) April 21, 2022