Γκάρι Λίνεκερ – γιος: «Ήθελα να είμαι εγώ αυτός που είχε λευχαιμία»

Όσα χρόνια και εάν περάσουν ο Γκάρι Λίνεκερ δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του την μάχη του νεογέννητου (το 1991) υιού του Τζορτζ με την λευχαιμία. Ο παλαίμαχος Άγγλος στράικερ και νυν τηλεσχολιαστής αγώνων ποδοσφαίρου μίλησε στο πρώτο podcast με τον τίτλο “The Moment” του The Athletic με τους Kelly Cates και Geoff Thomas για την ιστορία του Τζορτζ που είναι πλέον 30 ετών! Ο Τζορτζ Λίνεκερ ήταν μόλις έξι εβδομάδων το 1991, όταν οι γονείς του, Γκάρι —τότε έπαιζε στην Τότεναμ — και η Μισέλ παρατήρησαν ένα μικρό εξόγκωμα στο μέτωπο του πρώτου τους παιδιού. Όταν γρήγορα μεγάλωσε ζευγάρι πήγε τον Τζορτζ στο νοσοκομείο και μετά από εξετάσεις τους είπαν ότι πάσχει από λευχαιμία.

Το εξόγκωμα είχε μέγεθος μιας μπάλας του γκλοφ και το παιδί έμεινε στο νοσοκομείο για μήνες κάνοντας χημειοθεραπείες. «Ήθελα να είμαι εγώ αυτός που την είχε. Δεν ήθελα να είναι το μικρό μου παιδί. Έβλεπα αυτό το επαναλαμβανόμενο όνειρο να κουβαλάω ένα μικροσκοπικό λευκό φέρετρο. Ήταν φρικτό. Με ξυπνούσε συνέχεια από τον ύπνο», θα πει αρχικά ο Λίνεκερ.

Εν συνεχεία περιγράφει πως οι γιατροί του είπαν τα άσχημα νέα: «Μας είπαν ότι του ήταν απίστευτα δύσκολο να τα βγάλει πέρα ​​εκείνη τη νύχτα και έπρεπε να ξεκινήσουν αμέσως χημειοθεραπεία. Ήρθαν και μας είοαν ότι το ποσοστό επιβίωσης ήταν 10 με 20%. Οι γιατροί ήταν πολύ ξεκάθαροι μας προετοίμαζαν για το χειρότερο. Αλλά πάντα εκτιμούσα την ειλικρίνειά τους. Η λευχαιμία ήταν μια λέξη που ήξερα. Δεν ήταν κάτι στο οποίο ήμουν ειδικός. Ήξερα ότι σήμαινε ότι επρόκειτο για κάποιο είδος καρκίνου του αίματος. Ήταν σαν το τέλος του κόσμου. Μέσα σε μισή ώρα ήμασταν στο πίσω μέρος ενός ασθενοφόρου που πήγαινε στην Great Ormond Street.»

Μίλησε και για τους γονείς που γνώρισε στο νοσοκομείο και τα παιδιά του δεν τα κατάφεραν: «Μερικοί από αυτούς δεν τα κατάφεραν. Το να βλέπεις άλλους γονείς να χάνουν τα παιδιά τους ήταν το χειρότερο πράγμα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ να έχω χάσει τον γιό μου». Ο Λίνεκερ τόνισε ότι αυτή την εμπειρία τον άλλαξε ως άνθρωπο ενώ η γυναίκα του ακολούθησε τον δρόμο της προσευχής.

"I remember at least twice we were told it was unlikely he’d make it through the night… somehow he did."

In the first of our new series, The Moment, @GaryLineker opens up to @KellyCates & @GeoffThomasGTF about the period his newborn son George battled a rare form of leukaemia. pic.twitter.com/GcVspT4f7J

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) April 26, 2022