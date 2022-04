Μητσοτάκης – ΗΠΑ: Συνάντηση με Μπάιντεν στις 16 Μαΐου στον Λευκό Οίκο

Στις 16 Μαΐου θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, ο Τζο Μπάιντεν «ανυπομονεί να καλωσορίσει» τον Έλληνα πρωθυπουργό. Στο τραπέζι των συζητήσεών τους θα μπουν όλα τα καυτά θέματα: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την «απρόκλητη επιθετικότητά της», η ενεργειακή κρίση, η κλιματική αλλαγή και φυσικά οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν ανυπομονεί να καλωσορίσει τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο στις 16 Μαΐου, 2022. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού προσφέρει μια ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε την ισχυρή μας διμερή συνεργασία και να γιορτάσουμε τα 201 χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας.

»Οι ηγέτες θα συζητήσουν τις τρέχουσες προσπάθειες με τους Συμμάχους και τους εταίρους για τη στήριξη του ουκρανικού λαού και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία για την απρόκλητη επιθετικότητά της. Θα συζητήσουν τη στενή συνεργασία μας σε διεθνείς προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η κλιματική αλλαγή και η ασφάλεια της ενέργειας. Οι ηγέτες θα κάνουν απολογισμό των κοινών μας προσπαθειών για την προώθηση της παγκόσμιας ασφάλειας μέσω του ΝΑΤΟ καθώς και των κοινών μας στόχων για ειρήνη και ευημερία στην περιοχή. Θα γιορτάσουν επίσης την ιστορία, τις δημοκρατικές αξίες και τους εμπορικούς και επενδυτικούς δεσμούς που έχουν ενώσει τους λαούς και τις χώρες μας εδώ και γενιές».

«Στις 16 Μαΐου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Joe Biden».

Constructive discussion with @SecBlinken. Greece and the U.S. continue our close coordination as NATO Allies against Russia’s unprovoked military attacks on Ukraine.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 21, 2022