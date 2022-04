Μαριούπολη Τσετσένοι: Το βίντεο που αναδημοσίευσε ο Γεωργιάδης

Τις δραματικές στιγμές που ζει η Μαριούπολη με την εισβολή της Ρωσίας σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Ανάπτυξης και αντιπρόεδρος της ΝΔ, σε ανάρτησή του στα social media στάθηκε σε μαι ξεχωριστή παράμετρο τις ρωσικής εισβολής. Ανήρτησε ένα βίντεο από τον αρχηγό των Τσετσένων, Ραμζάν Καντίροφ, στο τέλεγκραμ στο οποίο απεικονίζονται στρατιώτες μαχητές του Ισλάμ να ποζάρουν πάνοπλοι και με τις σημαίες τους, με φόντο τα ερείπια της ορθόδοξης πόλης της Μαριούπολης.

«Αναρωτιέμαι όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας που υποστηρίζουν την Ρωσία του Πούτιν, λόγω υποτίθεται Ορθοδοξίας, πώς αισθάνονται βλέποντας αυτό το βίντεο; Μία Χριστιανική πόλη γεμάτη Ελληνισμό πριν, παραδομένη τώρα στους μαχητές του Ισλάμ στο όνομα του Πούτιν…» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Δείτε την ανάρτησή του και το σχετικό βίντεο:

Ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, επικεφαλής ανταποκριτής εξωτερικών υποθέσεων, Γιαροσλάβ Τροφίμοφ, σε ανάρτησή του επισημαίνει επίσης:

«Σύμφωνα με τις ιαχές Allahu Akbar, η πόλη που κάποτε ιδρύθηκε από Έλληνες που διέφυγαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία «απελευθερώθηκε» από τους κατοίκους της από τις Τσετσένους πολιτοφυλακές του Πούτιν. Τι ανατροπή της ιστορίας…»

To the chants of Allahu Akbar, the city once founded by Greeks fleeing the Ottoman Empire was “liberated” of its inhabitants by Putin’s Chechen militias. What a twist of history. https://t.co/q4yBSgi5Dl

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) April 21, 2022