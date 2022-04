Σαγκάη καραντίνα – λοκντάουν: «Αφήστε ανοιχτές ντουλάπες και εξώπορτες»

Ολόκληρες κοινότητες μετακινούν οι Αρχές της Σανγκάης, μεταφέροντας τους πολίτες που είναι αρνητικοί στον κορωνοϊό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, μια νέα μέθοδος που χρησιμοποιεί η Σανγκάη για να εφαρμόσει την πολιτική «μηδενικού Covid» είναι η εκκένωση των περιοχών. Μάλιστα, χωρίς να είναι ξεκάθαρη η ακριβής αιτία, οι Αρχές μετακινούν μόνον όσους πολίτες έχουν βγει αρνητικοί σε τεστ κορωνοϊού. Κατά την έναρξη του lockdown, οποιοσδήποτε έβγαινε θετικός κατά τη διάρκεια μαζικών, υποχρεωτικών τεστ για COVID-19, μεταφερόταν σε εγκαταστάσεις μαζικής απομόνωσης στην πόλη. Όταν αυτές γέμισαν, οι θετικοί στον ιό πολίτες μεταφέρθηκαν με λεωφορείο σε γειτονικές επαρχίες.

Beicai Village, PuDong district, Shanghai. Residents are forced to move out of their own house, pets are not allowed to take along, front doors can’t be locked, closet in the house have to be left open so gvmt can sterilize the house.#shanghai #lockdown #上海疫情 1/ pic.twitter.com/j73HC68mfX — NoMoreLies (@NoMoreLiesCCP) April 16, 2022

Πιο πρόσφατα, ωστόσο, η τακτική άλλαξε: όσοι βρέθηκαν αρνητικοί στο τεστ μεταφέρθηκαν σε άλλη περιοχή, και έτσι μένουν πίσω όσοι βρέθηκαν θετικοί, ώστε να απομονωθούν στη Σανγκάη, ενώ ορισμένες κατοικημένες κοινότητες επιτάχθηκαν ως εγκαταστάσεις απομόνωσης. Το σχέδιο που επιχειρεί να εφαρμόσει η Σανγκάη προβλέπει τη μετακίνηση ανθρώπων από την περιοχή Pingwang στη γειτονική επαρχία Zhejiang, όπου οι πολίτες θα μείνουν για μία τουλάχιστον εβδομάδα. Από τη μετακίνηση αυτή μπορούν να εξαιρεθούν μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και άνθρωποι με αναπηρίες, σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών.

Ένας κάτοικος της Χουανγκπού είπε στο RFA τη Μ. Τετάρτη: «Μεταφέρουν τα άτομα που είναι αρνητικά στο τεστ, επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι είναι θετικοί στην κοινότητα». «Υπάρχουν πολύ λίγα αρνητικά τεστ στην κοινότητα, επομένως χρειάζονται μόνο δύο λεωφορεία για τη μεταφορά τους», είπε.

«Αφήστε ανοιχτές τις ντουλάπες και τις εξώπορτες», λένε οι Αρχές στους πολίτες που απομακρύνουν

Την ίδια πρακτική εφάρμοσε η πόλη νωρίτερα, όταν, μερικές ημέρες πριν, εκκενώθηκε ένα μεγάλο μέρος χωριού της Σανγκάης, καθώς 1.000 κάτοικοι της μικρής πόλης Beicai μεταφέρθηκαν σε μια άλλη τοποθεσία προσωρινά, για να απολυμάνουν οι υπάλληλοι την περιοχή. Μια επίσημη ενημέρωση καλούσε τους κατοίκους να μαζέψουν τα πράγματά τους και να αφήσουν τις ντουλάπες ανοιχτές. Επίσης, οι Αρχές είπαν στους πολίτες που μετακινήθηκαν να αφήσουν ανοιχτές τις εξώπορτες των σπιτιών τους. Εικόνες έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο που δείχνουν ανθρώπους να φεύγουν με τις βαλίτσες τους μέσα στη νύχτα. Επίσης, η ενημέρωση έλεγε: «Δεν μπορείτε να πάρετε τα κατοικίδιά σας μαζί σας σε αυτήν την εκκένωση, αλλά θα κανονίσουμε ώστε να λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται».

In a village in Beicai Town, Pudong New Area, Shanghai, all the people got on the government bus and went to the quarantine center. pic.twitter.com/duYeDTUZRa — new century (@newcentury1999) April 18, 2022

Shock! Tonight, #Shanghai transfered a whole #Beicai village to other places, more than 80 buses were used. Every house in the village need to disinfect. Officials banned villagers to take pets out, and advice them to open their doors and wardrobes.#上海疫情 #China #Jmsc6040 pic.twitter.com/OfCZGaWd1p — Angellai (@Angellai9) April 16, 2022

Ακόμα, έχουν εμφανιστεί εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν εργαζόμενους στον τομέα της υγείας με πλήρη προστατευτική στολή να περπατούν στην πόλη Beicai και να απλώνουν σκόνη ασβέστη στους δρόμους και τα πεζοδρόμια για να προσπαθήσουν να σκοτώσουν υπολείμματα του ιού.

The theater in #shanghai #ChinaLockdown continues. #ccp is serious this time, as they are now using Lime as a treatment for #covid19. @OregonGovBrown we could have let playgrounds open if we only used Lime to fumigate playgrounds for the non masked & non vaccinated kids. 🤡 pic.twitter.com/CKXRlevw1k — John Ford (@PDXFato) April 21, 2022

Σανγκάη: Παιδιά με προστατευτικές στολές πηγαίνουν στο σχολείο

Πρόκειται για μια νέα ένδειξη των ακραίων μέτρων τα οποία είναι διατεθειμένη να πάρει η Κίνα για να σταματήσει την εξάπλωση της Covid στη Σανγκάη, η οποία έχει καταγράψει περίπου 400.000 κρούσματα κατά τη διάρκεια αυτής της επιδημίας. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των 25 εκατομμυρίων της πόλης παραμένει υπό αυστηρό lockdown, που διανύει τώρα την τέταρτη εβδομάδα του. Αυτή την εβδομάδα οι αξιωματούχοι στην πόλη κατέγραψαν 17 θανάτους από Covid-19. Σχεδόν όλοι ήταν ηλικιωμένοι, μη εμβολιασμένοι κάτοικοι με υποκείμενα προβλήματα υγείας.