Μάικ Τάισον ξύλο: Εκπρόσωπός του ισχυρίζεται πως ο συνεπιβάτης το… ξεκίνησε

Την ψυχραιμία του έχασε ο πάλαι ποτέ πρωταθλητής βαρέων βαρών, όταν ένας συνεπιβάτης του έκρινε σκόπιμο να τον πικάρει μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου με προορισμό τη Φλόριντα. Όπως δείχνουν τα πλάνα που εξασφάλισε το ΤΜΖ, ο Τάισον υπομένει τη φραστική επίθεση του νεαρού, ο οποίος νωρίτερα τον είχε προσεγγίσει με ωραίο τρόπο και αντάλλαξε μαζί του μερικές φιλικές κουβέντες. Ωστόσο σε κάποιο σημείο σηκώνεται από τη θέση του, γυρνάει προς το μέρος του και πάνω από αυτή αρχίζει να τον χτυπάει στο κεφάλι, αφήνοντάς του μάλιστα και κάποια σημάδια στη δεξιά μεριά.

Όπως είναι φυσικό το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις, ωστόσο δεν φαίνεται πως υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για περαιτέρω μπλεξίματα από την πλευρά του 55χρονου, με εκπρόσωπό του να δηλώνει στην «Daily Mail» πως ο νεαρός ήταν εκείνος που ξεκίνησε το σκηνικό, με αποκορύφωμα τη ρίψη ενός μπουκαλιού με νερό.

«Δυστυχώς ο κύριος Τάισον ενεπλάκη σε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης με έναν επιθετικό επιβάτη, ο οποίος τον παρενοχλούσε και στη συνέχεια του πέταξε ένα μπουκάλι με νερό, ενώ εκείνος καθόταν στη θέση του», δήλωσε σχετικά.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο απάντησε στην κλήση και βρέθηκε στο αεροδρόμιο, για να προχωρήσει σε προσαγωγή «δύο ατόμων οι οποίοι ενεπλάκησαν στο συμβάν», ένας εκ των οποίων «δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες για μικροτραυματισμούς, αλλά δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για το συμβάν και αρνήθηκε να συνεργαστεί περαιτέρω με τις Αρχές».

Την ίδια ώρα ο Τάισον έκανε δημόσιες εμφανίσεις μιας και κυκλοφόρησε κανονικά στο Μαϊάμι, όπου φωτογραφήθηκε και με αρκετούς θαυμαστές του. Το πόσο χαλαρός αισθάνεται, μπορεί να το συμπεράνει κανείς αρκετά εύκολα βλέποντας το βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο πρόεδρος του UFC, Ντάνα Γουάιτ, ο οποίος… έδωσε οδηγίες για το πώς να επιβιώνει κανείς σε μια πτήση με τον Τάισον! Στο χιουμοριστικό βιντεάκι, ο Γουάιτ κάθεται στη θέση του, όταν ο Τάισον του λέει «σήκω», κι εκείνος υπακούει για να μην τις… μαζέψει! «Έι χαζούληδες, για μελλοντική χρήση, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παραμένεις ζωντανός όταν πέφτεις πάνω στον Μάικ Τάισον στο αεροπλάνο», έγραψε.

Μιλώντας για ποσταρίσματα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ένα του ίδιου του Τάισον το 2020 το οποίο ξετρύπωσαν μετά το περιστατικό. Συγκεκριμένα, ο 55χρονος αναφέρει ότι «Τα social media σας το κάνουν πολύ εύκολο το να δείχνετε ασέβεια σε άλλους και να μην τρώτε μπουνιές στο πρόσωπο γι’ αυτό».

Mike Tyson has been filmed repeatedly punching a man in the face on a plane after being provoked. He posted this on Facebook back in 2020… pic.twitter.com/Or9iRKCCay

— Michael Benson (@MichaelBensonn) April 21, 2022