Τσέλσι Σερένα Γουίλιαμς – Λιούις Χάμιλτον: Ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αγοράσουν τους Μπλε

Όπως μετέδωσε πριν από λίγο το βρετανικό Sky Sports, ο Lewis Hamilton και η Serena Williams ενώνουν δυνάμεις και χρήματα με στόχο να αγοράσουν την Τσέλσι! Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 και η κάτοχος 23 τίτλων Γκραν Σλαμ έχουν δεσμευθεί να βάλουν από 10 εκατομμύρια λίρες ο καθένας στην προσπάθεια που κάνει ο Μάρτιν Μπρόουτον, ένας από τους ανθρώπους που έχουν βγει μπροστά για να πάρουν τους Λονδρέζους από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Ο 74χρονος Μπρόουτον, πρώην πρόεδρος της British Airways και της Λίβερπουλ, και δηλωμένος οπαδός της Τσέλσι, κατάφερε να γλιτώσει τους «κόκκινους» από τη χρεοκοπία το 2010, σε μια δικαστική διαμάχη, ενώ συνέδραμε στη μεταβίβαση της Λίβερπουλ στους τρέχοντες ιδιοκτήτες. Οι δύο κορυφαίοι αθλητές φαίνεται πως στέκονται στο πλευρό του επιχειρηματία βάζοντας και οι ίδιοι χρήματα σε μια προσπάθεια να γίνει ακόμα καλύτερη η προσφορά για την εξαγορά της Τσέλσι.

BREAKING | Sir Lewis Hamilton and Serena Williams are committing millions of pounds to one of the bids vying to become the new owners of Chelsea Football Club ⬇pic.twitter.com/CXqs0kEdBw

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) April 21, 2022