Πύραυλος Ρωσία: Εκτοξεύτηκε ο Sarmat, που «ξεπερνά κάθε αντιπυραυλική άμυνα»

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την επιτυχή εκτόξευση του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Sarmat στο κοσμοδρόμιο Πλεσέτσκ. «Αυτό το πυραυλικό σύστημα θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της Ρωσίας και θα δώσει τροφή για σκέψη σε όσους λυσσασμένους προσπαθούν να την απειλήσουν», είπε ο Πούτιν. Το υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι πρόκειται για την πρώτη εκτόξευση στο κρατικό πρόγραμμα δοκιμών.

Ο πύραυλος Sarmat έχει διευρύνει το εύρος του εξοπλισμού μάχης και έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, που του επιτρέπουν να ξεπερνά κάθε σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας, ανέφερε το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας. «Οι εργασίες εκτόξευσης έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά έχουν επιβεβαιωθεί σε όλα τα στάδια της πτήσης του. Οι εκπαιδευτικές κεφαλές έχουν φτάσει σε μια δεδομένη περιοχή στο πεδίο εκπαίδευσης Kura, στη χερσόνησο της Καμτσάτκα», σημείωσε το πρακτορείο RIA Novosti. Οι πτητικές δοκιμές ενός πολλά υποσχόμενου δείγματος του πυραύλου, σύμφωνα με δελτίο τύπου, «μας επέτρεψαν να αξιολογήσουμε την ορθότητα του σχηματικού σχεδιασμού και των τεχνικών λύσεων» που καθορίστηκαν κατά τη δημιουργία του.

In subtle news, Putin today oversaw a test launch of Sarmat intercontinental ballistic missile. "This truly unique weapon will… reliably ensure our security from external threats and make those think who in the heat of frenzied aggressive rhetoric try to threaten our country." pic.twitter.com/dSOCRKoEaB

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) April 20, 2022