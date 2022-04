Μαριούπολη τώρα – πόλεμος: «Ζούμε ίσως τις τελευταίες ημέρες μας»

Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται η ανατολική Ουκρανία, με τους Ρώσους να έχουν εντείνει την πίεση και τις επιθέσεις σε Μαριούπολη και Ντονμπάς. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον -ολόκληρης της υφηλίου, η οποία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την τραγωδία που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία- συγκεντρώνεται στο εργοστάσιο χάλυβα της Μαριούπολης «Azovstal», το τελευταίο προπύργιο της ουκρανικής αντίστασης στην στρατηγικής σημασίας πόλη. Εκεί, οι Ουκρανοί υπερασπιστές έχουν «ταμπουρωθεί» και προσπαθούν να αποκρούσουν τις ρωσικές επιθέσεις, που βρίσκονται στη «δεύτερη φάση» τους. Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι το ότι -σύμφωνα με τους Ουκρανούς, αλλά και με διεθνή δίκτυα που μεταφέρουν την πληροφορία- στα υπόγεια του Azovstal παραμένουν άμαχοι πολίτες, που έχουν βρει εκεί καταφύγιο.

Μάλιστα, από χθες οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι οι Ρώσοι επιτίθενται στο εργοστάσιο με βόμβες «bunker-buster», ειδικού τύπου βόμβες καταστροφής καταφυγίων, που έχουν σχεδιαστεί για να διεισδύουν σε «σκληρούς στόχους» που βρίσκονται ακόμη και πολύ κάτω από το έδαφος, υπόγεια, κλπ. Η πρώτη αναφορά έγινε από τον διοικητή του Συντάγματος της Εθνικής Φρουράς του Αζόφ, Ντένις Προκοπένκο, με τον σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς αυτούς, την ώρα που η Μόσχα από την πλευρά της δεν το έχει διαψεύσει. «Ο κόσμος παρακολουθεί τις δολοφονίες παιδιών στο διαδίκτυο και παραμένει σιωπηλός», έγραψε ο Ποντόλιακ στο Twitter.

Η πιο σημαντική εξέλιξη, πάντως, είναι ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν να πιέζουν και μέσω τελεσιγράφων, καλώντας τους Ουκρανούς μαχητές που έχουν οχυρωθεί στο Azovstal να παραδοθούν. Το νέο τελεσίγραφο, μάλιστα, λήγει σήμερα το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης, στις 14:00, με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας να ανακοινώνει ότι θα τηρήσει εκεχειρία, δίνοντας την ευκαιρία στους Ουκρανούς να παραδώσουν τα όπλα και να απομακρυνθούν, σώζοντας τις ζωές τους. «Μην προκαλείτε τη μοίρα σας, πάρτε τη μόνη σωστή απόφαση, αυτή της διακοπής των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της κατάθεσης των όπλων», ανέφερε η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Reuters, ούτε ένας Ουκρανός στρατιώτης δεν δέχτηκε τα τελεσίγραφα, ενώ την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει ότι οι Ουκρανοί θα πολεμήσουν μέχρι τέλους. Δραματική είναι, εξάλλου, η έκκληση του διοικητή των Ουκρανών πεζοναυτών στη Μαριούπολη, που τονίζει ότι πιθανόν αυτός και οι συμπολεμιστές του να ζουν τις τελευταίες τους ώρες… Σε βίντεο του στο facebook, ο Σερχίι Βόλινα, διοικητής από την 36η Ταξιαρχία Πεζοναυτών, στο τελευταίο προπύργιο της Μαριούπολης, στο Azovstal, υποστήριξε ότι «ίσως αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες μας μέρες, αν όχι ώρες».

«Ο εχθρός μάς ξεπερνάει 10 προς 1», τόνισε ο Βόλινα και έκανε έκκληση στους δυτικούς ηγέτες για βοήθεια. «Καλούμε και παρακαλούμε όλους τους παγκόσμιους ηγέτες να μας βοηθήσουν. Τους ζητάμε να μας μεταφέρουν στο έδαφος ενός τρίτου κράτους». «Υπερασπιζόμαστε μόνο ένα πράγμα -το εργοστάσιο Azovstal- όπου εκτός από στρατιωτικό προσωπικό, υπάρχουν και πολίτες που έχουν πέσει θύματα αυτού του πολέμου», πρόσθεσε.

