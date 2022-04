Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Η Μόσχα καλεί όλους τους στρατιώτες να παραδώσουν τα όπλα τους

«Σας περιμένει μια άσχημη μοίρα λόγω του κυνισμού του Κιέβου» διαμηνύουν Ρώσοι αξιωματούχοι σε μια νέα επίδειξη ισχύος ενώ ο πόλεμος έχει περάσει στη δεύτερη φάση του. Η ουκρανική προεδρία, από την άλλη, δεν δείχνει να κάμπτεται από τις ρωσικές απειλές. Η Μόσχα, από την πλευρά της, κάλεσε ολόκληρο τον ουκρανικό στρατό να «καταθέσει τα όπλα» και τους τελευταίους υπερασπιστές της πόλης της Μαριούπολης να τερματίσουν την «χωρίς νόημα αντίστασή τους», σε μια έκκληση που έρχεται καθώς η Μόσχα φαίνεται να έχει ξεκινήσει στη μεγάλη της επίθεση στην ανατολική Ουκρανία. «Μην προκαλείτε την μοίρα σας, πάρτε τη μόνη σωστή απόφαση, αυτή της διακοπής των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της κατάθεσης των όπλων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Απευθυνόμαστε σε όλους τους στρατιώτες του ουκρανικού στρατού και σε ξένους μισθοφόρους: σας περιμένει μια άσχημη μοίρα λόγω του κυνισμού των αρχών του Κιέβου», πρόσθεσε. Ο ρωσικός στρατός υποσχέθηκε σε Ουκρανούς μαχητές από τη Μαριούπολη που εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τη βιομηχανική περιοχή του Azovstal, ότι «όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί» εάν παραδοθούν σήμερα. Η Μόσχα πρότεινε μια κατάπαυση του πυρός στις 12 το μεσημέρι ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας) έτσι ώστε μεταξύ «14:00 και 16:00 όλες ανεξαιρέτως οι ουκρανικές ένοπλες μονάδες και οι ξένοι μισθοφόροι να εγκαταλείψουν καταθέτοντας όπλα ή πυρομαχικά».

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, πως τουλάχιστον 1.000 άμαχοι κρύβονται σε υπόγεια καταφύγια στο Azovstal και πρόσθεσαν πως η Ρωσία ρίχνει βαριές βόμβες στο εργοστάσιο αυτό στη Μαριούπολη. «Καλούμε τις αρχές του Κιέβου να επιδείξουν κοινή λογική και να διατάξουν τους μαχητές να σταματήσουν την χωρίς νόημα αντίστασή τους», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Λίγες ώρες έπειτα από αυτό το αίτημα, ο ρωσικός στρατός ισχυρίστηκε ότι άνοιξε έναν διάδρομο από τις 14:00 ώρα Ελλάδας για να μπορέσουν να φύγουν οι Ουκρανοί στρατιώτες στο Azovstal που παραδόθηκαν. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι εφαρμόστηκε μια τοπική κατάπαυση του πυρός για να διασφαλιστεί η ασφαλής έξοδος. Ο ρωσικός στρατός λέει επίσης ότι έχει εγκαταστήσει «τρεις ανθρωπιστικές φάλαγγες» σε τρεις δρόμους που βρίσκονται βόρεια, δυτικά και ανατολικά του Azovstal. Αυτές οι φάλαγγες, που αποτελούνται από περίπου σαράντα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων ασθενοφόρων, θα πρέπει να επιτρέπουν τη «μεταφορά ανθρώπων» σύμφωνα με τη Μόσχα. Από τότε που ξεκίνησε η πολιορκία του στρατηγικού λιμανιού στις αρχές Μαρτίου, η Μόσχα έχει επανειλημμένα καλέσει τις ουκρανικές δυνάμεις να καταθέσουν τα όπλα.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, την περασμένη εβδομάδα περισσότεροι από χίλιοι Ουκρανοί στρατιώτες παραδόθηκαν στη Μαριούπολη, αλλά πολλές εκατοντάδες άλλοι, σύμφωνα με τους φιλορώσους αυτονομιστές, εξακολουθούν να είναι περιχαρακωμένοι στο Azovstal, όπου ηγούνται μιας σκληρής αντίστασης. Σήμερα, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος των αυτονομιστών του Ντονέτσκ, ο Εντουάρντ Μπασούριν, ισχυρίστηκε ότι «ομάδες επίθεσης» που υποστηρίζονται από το ρωσικό πυροβολικό και την αεροπορία είχαν «εν μέρει» εξαπολύσει μια επίθεση στο Azovstal.

Στη ρωσική τηλεόραση, ο Μπασούριν διαβεβαίωσε επίσης ότι κανένας άμαχος δεν βρισκόταν σε αυτή τη βιομηχανική ζώνη, σε αντίθεση με ό,τι λένε οι Ουκρανοί μαχητές που βρίσκονται στο πεδίο. Ο Σεργκέι Λαβρόφ διαμήνυσε νωρίτερα ότι «η Μόσχα δεν πρόκειται να αλλάξει το καθεστώς στην Ουκρανία, ο λαός πρέπει να έχει ελευθερία επιλογής». Σε ένα δραματικό μήνυμά του τα μεσάνυχτα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε την εξέλιξη, την οποία ανέμενε έτσι κι αλλιώς το Κίεβο, λέγοντας ότι «μπορούμε τώρα να πούμε ότι τα ρωσικά στρατεύματα ξεκίνησαν τη μάχη του Ντονμπάς, για την οποία προετοιμάζονταν εδώ και πολύ καιρό. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ρωσικού στρατού είναι πλέον επικεντρωμένο σε αυτήν την επίθεση».

Ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γέρμακ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «ξεκίνησε η δεύτερη φάση του πολέμου» και κάλεσε τις δυνάμεις της χώρας να αντισταθούν.

Η Ρωσία θέλει «να απελευθερώσει» στρατιωτικά το Ντονμπάς, καθώς η Μόσχα θεωρεί την περιοχή αυτή της Ουκρανίας ανεξάρτητη, δήλωσε σήμερα ο υπουργος Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού, κατηγορώντας τη Δύση ότι «παρατείνει» την σύγκρουση παραδίδοντας όπλα στο Κίεβο. «Ο ρωσικός στρατός εκτελεί τα καθήκοντα που έχει ορίσει ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων (Βλαντίμιρ Πούτιν) για την ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Κατά συνέπεια, το σχέδιο απελευθέρωσης των λαϊκών δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ τίθεται σε εφαρμογή», σημείωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Σοϊγκού, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις που κάνει από τα τέλη Μαρτίου.

Οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες κάνουν τα πάντα για να παρατείνουν την στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε επίσης ο Σοϊγκού, σύμφωνα με το TASS. «Ο αυξανόμενος όγκος προμηθειών ξένων όπλων καταδεικνύει ξεκάθαρα τις προθέσεις τους να προκαλέσουν το καθεστώς του Κιέβου να πολεμήσει μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό», σημείωσε ο Σοϊγκού, σύμφωνα με το TASS.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη Κρεμίνα στην ανατολική Ουκρανία και τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν αποσυρθεί από την πόλη, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης. Η Κρεμίνα, μια πόλη άνω των 18.000 κατοίκων περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Κίεβο, φαίνεται να είναι η πρώτη πόλη που καταλαμβάνεται στο πλαίσιο μιας νέας ρωσικής επίθεσης στην ανατολική Ουκρανία. «Η Κρεμίνα είναι υπό τον έλεγχο των Ορκ (Ρώσων). Εισήλθαν στην πόλη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σέρχιι Γκαϊντάι, κυβερνήτης της περιφέρειας Λουχάνσκ. «Οι υπερασπιστές μας αναγκάστηκαν να αποσυρθούν. Έχουν οχυρωθεί σε νέες θέσεις και εξακολουθούν να πολεμούν τον ρωσικό στρατό».

Είπε πως οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν «από όλες τις πλευρές». «Είναι αδύνατο να υπολογιστεί ο αριθμός των νεκρών ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό. Έχουμε επίσημα στατιστικά στοιχεία -περίπου 200 νεκροί- όμως στην πραγματικότητα είναι πολλοί περισσότεροι», είπε, χωρίς να αποσαφηνίζει ποια περίοδο κάλυπτε ο εκτιμώμενος απολογισμός των θανάτων.

Η Ρωσία η οποία εξαπέλυσε αυτό που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στις 24 Φεβρουαρίου, αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους. Η Ουκρανία δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως οι ρωσικές δυνάμεις, μετά την ανασύνταξή τους, εξαπέλυσαν νέα επίθεση με επίκεντρο την ανατολική Ουκρανία. Νωρίτερα ο Γκαϊντάι είχε δηλώσει πως η ανατολική Ουκρανία αντιμετώπιζε μια «δύσκολη κατάσταση» απέναντι στις αυξανόμενες ρωσικές επιθέσεις.

This is 12-year old Daniil and his cat Masya. They were able to get out of #Mariupol.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/GFISFQLNKL

— Kira Rudik (@kiraincongress) April 17, 2022