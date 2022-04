Γεννήθηκε με δύο πέη: Η ιστορία του 2χρονου αγοριού από το Σάο Πάολο

Αγοράκι στη Βραζιλία γεννήθηκε με δύο πέη με τους γιατρούς να ακρωτηριάζουν το μεγαλύτερο. Οι γιατροί στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο σχεδίαζαν αρχικά να αφαιρέσουν το δεξί πέος του δίχρονου το οποίο ήταν μικρότερο. Ωστόσο, οι χειρουργοί άλλαξαν γνώμη αφού η μητέρα του αγοριού αποκάλυψε ότι μπορούσε να ουρήσει μόνο από τα δεξιά του κάτι που επιβεβαίωσαν και οι σχετικές εξετάσεις. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε όταν το αγόρι ήταν σε ηλικία δύο ετών χωρίς όμως οι γιατροί να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για το λόγο που χρειάστηκε να περιμένουν δύο χρόνια προκειμένου να γίνει η επέμβαση.

Η σπάνια δυσμορφία, ονομάζεται διφαλλία, κι έχει εμφανιστεί μόνο 100 φορές ιστορικά με την πρώτη περίπτωση να καταγράφεται το 1609. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail oι ειδικοί εκτιμούν ότι η πάθηση επηρεάζει περίπου ένα στα πέντε έως έξι εκατομμύρια αγοράκια. Πιστεύεται ότι η δυσμορφία συμβαίνει τυχαία όταν αναπτύσσονται τα γεννητικά όργανα στη μήτρα. Νωρίτερα αυτό το μήνα η MailOnline ανέφερε ακόμη μια περίπτωση ενός αγοριού από το Ουζμπεκιστάν που γεννήθηκε με δύο εντελώς λειτουργικά πέη. Το άγνωστο αγόρι, από την πρωτεύουσα της χώρας, την Τασκένδη, έζησε με την πάθηση για επτά χρόνια χωρίς σωματική ενόχληση.

