Χρήστος Μαρμαρινός: Τζάμπολ στα play off της Euroleague

Στους ρυθμούς των play off μπαίνει από σήμερα η Euroleague και η εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time ΜΠΑΣΚΕΤ φιλοξενεί τον Χρήστο Μαρμαρινό. Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Κοσόβου και International Scout στους Σακραμέντο Κινγκς, μιλά για τα τέσσερα ζευγάρια των play off της διοργάνωσης που θα αναμετρηθούν για την πρόκριση στο Final Four του Βελιγραδίου (19-21/05). Η πρώτη σειρά των play off ξεκινά σήμερα Μ. Τρίτη, με τα ματς Μιλάνο-Αναντολού Εφές (20:00) και Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου (22:00) και ολοκληρώνεται αύριο Μ. Τετάρτη, με τα παιχνίδια Ολυμπιακός-Μονακό (21:00) και Ρεάλ Μαδρίτης-Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:45).

Αναφερόμενος στις «μάχες» του Ολυμπιακού και στον αυριανό αγώνα που θα διεξαχθεί στο «ΣΕΦ» με τη Μονακό, ο Χρήστος Μαρμαρινός, ο οποίος είχε πολυετή θητεία στο τεχνικό τιμ των «ερυθρόλευκων», υποστηρίζει ότι η ομάδα είναι πολύ καλά προετοιμασμένη, διαθέτει σοβαρότητα και άξια τερμάτισε στη 2η θέση της κανονικής περιόδου.

Δείτε το βίντεο: