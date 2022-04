Μαριούπολη – τελεσίγραφο: Δεν υπέκυψαν οι Ουκρανοί, απειλεί η Ρωσία

Το τελεσίγραφο στους Ουκρανούς υπερασπιστές της Μαριούπολης να παραδοθούν εξέπνευσε, επιβεβαίωσε το ρωσικό υπ. Άμυνας με τη Μόσχα να απειλεί τώρα ότι θα «εξολοθρευτούν» όλοι όσοι εξακολουθούν να αντιστέκονται αρνούμενοι να καταθέσουν τα όπλα τους. Σε ανακοίνωσή του το ρωσικό ΥΠ ΑΜ αναφέρει ότι δόθηκε η ευκαιρία στους περικυκλωμένους Ουκρανούς στρατιώτες στη χαλυβουργία Azovstal να παραδοθούν οικειοθελώς για να σώσουν τις ζωές τους, «ωστόσο, το εθνικιστικό καθεστώς του Κιέβου, σύμφωνα με υποκλαπείσες συνομιλίες δι’ ασυρμάτου, απαγόρευσε τις διαπραγματεύσεις περί παράδοσης». Υποστήριξε ακόμη ότι σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιώτες που είχαν παραδοθεί προηγούμενες ημέρες «υπάρχουν έως και 400 ξένοι μισθοφόροι», που ενισχύουν τις εγκλωβισμένες στο συγκεκριμένο εργοστάσιο της Μαριούπολης ουκρανικές δυνάμεις, ανάμεσά τους Ευρωπαίοι και Καναδοί. «Σε περίπτωση που συνεχίσουν να προβάλουν αντίσταση, θα εξολοθρευθούν όλοι τους», πρόσθεσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Πέτρο Αντριουστσένκο, σύμβουλος του δημάρχου της Μαριούπολης απέρριψε το ρωσικό τελεσίγραφο σημειώνοντας στο Telegram ότι «μέχρι σήμερα οι υπερασπιστές μας εξακολουθούν να κρατούν την άμυνα». Η Μαριούπολη πολιορκείται ασφυκτικά από τις αρχές Μαρτίου με τους ανελέητους ρωσικούς βομβαρδισμούς να έχουν προκαλέσει βαριές απώλειες στον πληθυσμό και να έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος της πόλης στοχοποιώντας μεταξύ άλλων ένα μαιευτήριο και το θέατρο, όπου είχαν αναζητήσει καταφύγιο έως και 1.300 άμαχοι.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό κυβερνήτη του Ντονέτσκ, που περιλαμβάνει και τη Μαριούπολη, μέχρι την περασμένη Τρίτη ενδεχομένως να σκοτώθηκαν έως και 22.000 άνθρωποι στην πόλη, αριθμοί που δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητα μέσα λόγω των συνεχιζόμενων σφοδρών εχθροπραξιών. Αν και πολλοί από τους κατοίκους της στρατηγικής σημασίας πόλης έχουν φύγει για να σωθούν, εκτιμάται ότι έως και 100.000 άνθρωποι παραμένουν στη Μαριούπολη και τα περίχωρά της, που βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων και των φιλορώσων αυτονομιστών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του απελευθέρωσαν αριθμό ομήρων,που φέρονται να κρατούνταν αιχμάλωτοι σε τέμενος στη Μαριούπολη. Σύμφωνα με τον ταγματάρχη Ιγκόρ Κονασένκοφ η ρωσική επιχείρηση έγινε κατόπιν αιτήματος του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κι ότι στη διάρκειά της σκοτώθηκαν «29 μαχητές, ανάμεσά τους και ξένοι».

Ρεπορτάζ από την πολιορκούμενη πόλη από τις αρχές Μαρτίου έκαναν λόγο για κάποιους Τούρκους πολίτες, που βρίσκονταν σε τέμενος όχι όμως ως αιχμάλωτοι, αλλά για να προστατευτούν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Ο Κονασένκοφ πρόσθεσε πάντως ότι οι «όμηροι» προέρχονται από κάποια από τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, δηλαδή το Αζερμπαϊτζάν, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν, την Κιργισία, τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Ουκρανία, την Αρμενία και τη Μολδαβία.

Ρωσικά κρατικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι περισσότεροι από τους Ουκρανούς υπερασπιστές της Μαριούπολης έχουν ταμπουρωθεί στη χαλουβουργία Azovstal, μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, αλλά σύμφωνα με τον Αντριουστσένκο, «παρά την επιθυμία των δυνάμεων κατοχής να δείξουν ότι οι μάχες περιορίζονται μόνον στη χαλυβουργία Azovstal, αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τη νύχτα έγιναν μάχες στη οδό Ταγκανρόγκ, που απέχει πέντε χλμ. από το εργοστάσιο», δήλωσε προσθέτοντας ότι στη διάρκεια των οδομαχιών «οι δυνάμεις κατοχής βομβάρδισαν ιδιωτικές κατοικίες με σφοδρά πυρά πυροβολικού, ενώ συνεχίστηκε και ο βομβαρδισμός στην περιοχή του λιμανιού».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε «απάνθρωπη» την κατάσταση στη Μαριούπολη σε χθεσινοβραδυνό βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του σημειώνοντας ότι ο ίδιος κι η κυβέρνησή του πασχίζουν καθημερινά για τον τερματισμό της πολιορκίας μέσω στρατιωτικών και διπλωματικών διαύλων. «Η Ρωσία προσπαθεί σκόπιμα να καταστρέψουν όσους βρίσκονται στη Μαριούπολη», είπε. Παράλληλα, σε άρθρο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό της ουκρανικής προεδρίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ανοικτός για συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμιρ Πούτιν, διαμηνύοντας ωστόσο, στη Μόσχα ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι αδύνατες αν βγουν στην επιφάνεια νέα ρωσικά εγκλήματα πολέμου.

Την Παρασκευή οι ρωσικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο στα πεδία των μαχών στη Μαριούπολη και με τη βοήθεια των ρωσόφωνων παραστρατιωτικών ομάδων του Ντονέτσκ «απελευθέρωσαν πλήρως τη χαλυβουργία Illich από τους Ουκρανούς εθνικιστές», όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού στρατού, ταγματάρχης Ιγκόρ Κονασένκοφ. Δύο 24ωρα νωρίτερα οι δύο εναπομείνασες μονάδες των Ουκρανών υπερασπιστών της Μαριούπολης είχαν επιχειρήσει να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ενισχύσουν τις θέσεις άμυνάς τους, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ζελένσκι, Ολέξιι Αρέστοβιτς, αλλά ο διοικητής μιας εξ’ αυτών παραδέχθηκε ότι κάποιοι εξ’ αυτών παραδόθηκαν στους πολιορκητές.

Προ ημερών μέλη των Ουκρανών πεζοναυτών σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά τους είχαν ορκιστεί οτι θα πολεμήσουν «μέχρις εσχάτων» μολονότι ξεμένουν από πολεμοφόδια και είναι περικυκλωμένοι. «Δεν θα παραδώσουμε τις θέσεις μας», είπαν.

https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1514934104801878020

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει για τεράστια ανθρωπιστική κρίση στη Μαριούπολη καθώς σώνονται τα τρόφιμα και το νερό κι έχει κοπή η ηλεκτροδότηση και η τροφοδοσία της πόλης με φυσικό αέριο, απευθύνοντας έκκληση για το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων, που θα επιτρέψουν σε αμάχους να απομακρυνθούν. Ωστόσο, αρκετές από τις προσπάθειες αυτές απέτυχαν, περιλαμβανομένης και μίας χθες, λόγω και των αντίξοων καιρικών συνθηκών με λεωφορεία να αδυνατούν να περάσουν τμήμα δρόμου που καταστράφηκε από τις βροχοπτώσεις μεταξύ της Βασιλίφκα και της Ζαπορίζια, βόρεια της Μαριούπολης.

Για σήμερα δεν έχει σχεδιαστεί άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων καθώς απέτυχαν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι να συμφωνήσουν με τις ρωσικές δυνάμεις για τις διαδρομές. Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βερεστσούκ, διεμήνυσε μέσω του Τelegram: «Απαιτούμε εκ νέου να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος για την εκκένωση αμάχων, ειδικά γυναικόπαιδων από τη Μαριούπολη. Μέσω των σχετικών διεθνών οργανισμών απαιτούμε επίσης από τις δυνάμεις κατοχής να ανοίξει ειδικό διάδρομο για την εκκένωση τραυματισμένων στρατιωτών από τη Μαριούπολη».

Η ίδια είπε ότι χθες κατάφεραν 170 άτομα να αποδράσουν με δικά τους μεταφορικά μέσα προς τη Ζαπορίζια, αλλά οι περισσότεροι κάτοικοι της Μαριούπολης παραμένουν εγκλωβισμένοι, αντιμέτωποι με ανελέητο, διαρκές σφυροκόπημα από τις ρωσικές δυνάμεις.

You probably don't know the scale of destruction caused by the Russian aviabombs in #Ukraine. This video shows the hole caused by the blast of the at least FAB-500 or heavier. Russian aircraft dropped such destructive bombs on Kharkiv, Mariupol, Chernigiv, Mykolayiv cities. pic.twitter.com/91lDIq20sx

— Victor Kovalenko (@MrKovalenko) April 16, 2022