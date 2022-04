Βομβαρδισμός Κιέβου – Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα δίχως τέλος

Οι ρωσικές δυνάμεις ανασυγκροτούνται και συνεχίζουν το σφυροκόπημα πόλεων της Ουκρανίας. Μετά τη βύθιση της ρωσικής ναυαρχίδας Moskva στη Μαύρη Θάλασσα οι ρωσικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις και βομβαρδισμούς πέριξ του Κιέβου.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν μετά από πυραυλικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα, δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος ανέφερε πως τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη για να εντοπίσουν τραυματίες από τις επιθέσεις. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Κίεβο ήταν και παραμένει στόχος του Κρεμλίνου. Ο δήμαρχος της πόλης κάλεσε επίσης τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή για τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και προειδοποίησε όσους είχαν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα να μην επιστρέψουν για την ασφάλειά τους.

Πού αναμένονται οι επόμενες μάχες

Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους σκοπός είναι η «πλήρης απελευθέρωση» του Ντονμπάς, δείχνοντας ουσιαστικά προς τα που θα μετατοπιστούν τα χτυπήματα. Μάλιστα σύμφωνα με το Institute for the Study of War (ISW) η επόμενη μεγάλη, κομβικής σημασίας, μάχη του πολέμου ενδεχομένως να είναι αυτή του Σλοβιάνσκ.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας οι μάχες συνεχίζονται σε τμήματα της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας αναφέροντας ότι ήταν πιο σφοδρές σε Ντονέτσκ και Λουχάνσκ. Παράλληλα τόνισε πως η Ρωσία εντείνει τις προσπάθειές της για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Μαριούπολη, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές και για επιθέσεις στο Χάρκοβο.