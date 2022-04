Τι συμβαίνει στη Σαγκάη: Η Κίνα λέει πως δεν έχει θανάτους από κορονοϊό – Ισχύει;

Τα κρούσματα κορωνοϊού στην Κίνα είναι πάνω από 20.000 καθημερινά, σκληρά lockdown επιβάλλονται σε μεγαλουπόλεις όπως η Σανγκάη, ωστόσο, δεν καταγράφεται κανένας θάνατος. Πρόκειται για κάτι παράλογο και το BBC θέλησε να ερευνήσει περισσότερο το θέμα, συνομιλώντας με διευθυντές και γιατρούς νοσοκομείων αλλά και ανθρώπους που έχουν χάσει δικά τους άτομα από τον κορωνοϊό. Όπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο, συνομίλησε με έναν διευθυντή νοσοκομείου και είχε πρόσβαση στην αλληλογραφία που εστάλη σε συγγενείς ασθενών που πέθαναν κατά τη διάρκεια της επιδημίας Όμικρον που σαρώνει τη Σανγκάη. Είχε επίσης πρόσβαση σε επίσημα έγγραφα που υποδηλώνουν πως τουλάχιστον 27 ασθενείς από ένα μόνο νοσοκομείο, οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί, έχουν πεθάνει από αυτό που η κλινική αποκαλεί «υποκείμενα προβλήματα υγείας».

Tension is growing at this housing complex in Shanghai. pic.twitter.com/kMHUB5J0rg — South China Morning Post (@SCMPNews) April 15, 2022

Υπενθυμίζεται ότι η Σανγκάη έχει επιβάλει ένα αδιανόητο lockdown με τις αρχές να αρπάζουν με δαγκάνες τους θετικούς στον κορωνοϊό και να τους οδηγούν σε κέντρα καραντίνας, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν το νέο κύμα. Οι περισσότεροι από τους σχεδόν 25 εκατομμύρια κατοίκους έχουν λάβει εντολή να μείνουν μέσα για τρεις εβδομάδες.

Τι συμβαίνει στα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων στη Σανγκάη;

Μετά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκαναν λόγο για ενδείξεις εκτεταμένων λοιμώξεων μεταξύ εκατοντάδων ασθενών σε οίκους ευγηρίας ή και νοσοκομεία για ηλικιωμένους, το BBC επιχείρησε να επικοινωνήσει με άτομα που εργάζονται σε κάποια από αυτά. Συνομίλησε με μια νοσοκόμα και έναν εργαζόμενο στον τομέα της υγείας στο Donghai Elderly Care Hospital, οι οποίοι περιέγραψαν απεγνωσμένες προσπάθειες να βοηθήσουν δεκάδες ηλικιωμένους ασθενείς, ορισμένοι από τους οποίους έχουν πεθάνει. Μια συγγενής ασθενή σε άλλο οίκο φροντίδας στη Σανγκάη, δήλωσε στο BBC πως οι γιατροί και οι φροντιστές εκεί, την είχαν ενημερώσει πως όλοι στην εγκατάσταση είχαν βγει θετικοί. Έχει χωρητικότητα περίπου 300 ασθενών.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ένας διευθυντής στο νοσοκομείο Donghai είπε στο βρετανικό δίκτυο: «Φυσικά θα υπήρχαν θανόντες με κορωνοϊό. Στη Σανγκάη η κατάσταση είναι κάπως έτσι. Πώς θα μπορούσε να μην υπάρξουν θάνατοι χωρίς κορωνοϊό;». Την ίδια ώρα, σε επιστολή που εστάλη σε συγγενείς ασθενών που πέθαναν, η διοίκηση του νοσοκομείου ζήτησε συγνώμη και παραδέχθηκε «έλλειψη επαγγελματισμού». Εξέφρασαν επίσης, τη «βαθύτατη ενοχή» τους.

Η πολιτική της Κίνας για την επιβεβαίωση των κρουσμάτων

Τα επίσημα όμως, στοιχεία λένε ότι δεν υπήρξε κανένας θάνατος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας επιδημίας σε ολόκληρη την πόλη – κανένας απολύτως. Η Κίνα έχει αυστηρά κριτήρια για την επιβεβαίωση των κρουσμάτων κορωνοϊού, τα οποία περιλαμβάνουν ενδείξεις στους ασθενείς για βλάβη των πνευμόνων που προκαλείται από τον ιό. Κι αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί με ακτινογραφία. Οποιαδήποτε υποκείμενο νόσημα λαμβάνεται επίσης υπόψη πριν οι θάνατοι επιβεβαιωθούν επίσημα στον κορωνοϊό.

Συγγενείς νεκρών προσπαθούν να μάθουν την αιτία θανάτου των δικών τους προσώπων

Ένας άνδρας του οποίου η 72χρονη αδερφή πέθανε στο Donghai νωρίτερα αυτό το μήνα, είπε στο BBC πως δυσκολεύτηκε να πάρει μια πλήρη εξήγηση από τους αξιωματούχους σχετικά με την αιτία θανάτου. Όπως είπε, είχε βρεθεί αρνητικό στον ιό κάποιες εβδομάδες πριν τελικά πεθάνει στις 3 Απριλίου. Όμως, δεν ήταν σε θέση να λάβει αρχείο με τα αποτελέσματα των εξετάσεών της τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό της. Ο άνδρας είπε επίσης ότι η αδερφή του ήταν μία από τους έξι ασθενείς σε ένα δωμάτιο, πέντε από τους οποίους πέθαναν και τόνισε πως «η επιδημία είναι πολύ άσχημη σε αυτό το ίδρυμα φροντίδας». Από όσο μπορούσε ο ίδιος να καταλάβει, το επίσημο αρχείο έλεγε ότι «πέθανε αρνητική στον κορωνοϊό». Ωστόσο, επειδή θέλει να μάθει την αιτία θανάτου της αδερφή του, δε θα προχωρήσει άμεσα στην αποτέφρωσή της.

At Donghai Elderly Care Hospital in Shanghai, family members have reported multiple deaths. None of these will appear in official statistics. Only 62% of China's elderly population has been vaccinated, in contrast to 98.5% of US seniors. https://t.co/I0dAgaa83Z — K N 🌻🇺🇦🇺🇲🇹🇼 (@Ken_Niu) April 10, 2022

Παρόμοια είναι και η περίπτωση μιας 99χρονης γυναίκας που πέθανε την 1η Απριλίου, με τους συγγενείς της να εκφράζουν επίσης ανησυχίες σχετικά με την αιτία θανάτου, δεδομένου ότι το τεστ της ήταν θετικό την τελευταία εβδομάδα της ζωής της. Σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είδε το BBC, με συνοδευτικά ηχητικά αρχεία, η εγγονή της ανέφερε πως η γυναίκα είχε μεταφερθεί στο Κλινικό Κέντρο Δημόσιας Υγείας Jinshan στη Σαγκάη στις 27 Μαρτίου, όπου βρέθηκε θετική μια μέρα αργότερα.

This is Shen Peiming. She died on Sunday morning at the age of 71. She was one of the patients at Donghai Elderly Care hospital in Shanghai. Patients have died at the hospital, but relatives have little info on what happened w/@dakekang — https://t.co/FlwaH0tTls pic.twitter.com/EXtIDckG1F — Huizhong Wu (@huizhong_wu) April 9, 2022

Fast-censored Caixin story on Donghai Hospital said a dozen+ patient bodies were at 2 crematoriums, adding to WSJ report of many deaths at the elderly-care facility. https://t.co/gDlBZuYvbe — FAN Wenxin (@xinwenfan) April 2, 2022

Της χορηγήθηκε θεραπεία για υποκείμενα προβλήματα υγείας. Τρεις ημέρες αργότερα η εξέταση για τον κορωνοϊό ήταν αρνητική. Μια ημέρα αργότερα πέθανε. Η γυναίκα περιέγραψε τον θάνατό της γιαγιάς της ως οφειλόμενο σε «επιδείνωση υποκείμενης νόσου λόγω του Covid».