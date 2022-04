Πόσο τσάι μπορώ να πίνω την ημέρα: Πώς μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας

Ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι μπορεί μερικές φορές να φαίνεται σαν η καλύτερη επιλογή από όλα. Από έναν πονόλαιμο μέχρι μια αγχώδη ημέρα, δεν υπάρχει τίποτα πιο απολαυστικό όπως μια χαλαρωτική κούπα με το καταπραϋντικό αγαπημένο σας τσάι. Πόσο, όμως, από αυτό μπορείτε να πίνετε σε καθημερινή βάση; Αξίζει να σημειωθεί η διαφορά μεταξύ του τσαγιού από βότανα και του τσαγιού που παρασκευάζεται από φύλλα τσαγιού. Παρά το όνομα, το τσάι από βότανα δεν είναι στην πραγματικότητα αληθινό τσάι, καθώς συνήθως παρασκευάζεται από αποξηραμένα φρούτα, λουλούδια, μπαχαρικά και βότανα, αντί από τα φύλλα του φυτού Camellia sinensis που είναι γνωστά ως τσάι, εξηγεί το Healthline. Τα φύλλα τσαγιού μπορεί να είναι μαύρα, πράσινα ή λευκά και θα περιέχουν πάντα καφεΐνη.

Ενώ τα φύλλα τσαγιού έχουν στην πραγματικότητα περισσότερη καφεΐνη από τους κόκκους καφέ, ο τρόπος επεξεργασίας τους σημαίνει ότι καταναλώνετε λιγότερη καφεΐνη όταν πίνετε τσάι, σύμφωνα με το Healthline. Το μαύρο τσάι μπορεί να περιέχει έως και 90 mg καφεΐνης, ενώ το πράσινο τσάι μπορεί να περιέχει έως και 45 mg και το λευκό τσάι έως και 60 mg. Τα αφεψήματα από βότανα, από την άλλη πλευρά, δεν περιέχουν σχεδόν καθόλου καφεΐνη.

Πώς το πολύ τσάι μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας

Η μέτρια κατανάλωση τσαγιού τριών έως τεσσάρων φλιτζανιών την ημέρα θεωρείται εντάξει, αλλά εάν πίνετε περισσότερο από αυτό, μπορεί να υπάρχουν αρνητικές παρενέργειες. Οι τανίνες στο τσάι, που είναι αυτό που του δίνει αυτή την ελαφρώς πικρή γεύση και βρίσκεται επίσης στο κρασί, μπορεί να εμποδίσουν το σώμα σας να απορροφήσει σωστά τον σίδηρο όταν καταναλώνεται σε περίσσεια, αναφέρει το Eat This, Not That. Δεδομένου ότι τα φύλλα τσαγιού μπορούν να απορροφήσουν τοξίνες όπως τα βαρέα μέταλλα από το έδαφος στο οποίο αναπτύσσονται, η υπερβολική κατανάλωση τσαγιού μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικές ποσότητες τοξινών στο σώμα. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Toxicology διαπίστωσε ότι από τα 30 είδη τσαγιού που δοκίμασαν, όλα περιείχαν μόλυβδο. Και όσο περισσότερο βρέχονταν το τσάι, τόσο υψηλότερα ήταν τα επίπεδα μολύβδου.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Food Research International διαπίστωσε ότι τα επίπεδα φθορίου ήταν υψηλά στο τσάι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβη των δοντιών εάν καταναλωθεί σε υπερβολικές ποσότητες. Επιπλέον, όταν πίνετε πολύ τσάι καταναλώνετε, επίσης, μεγάλη ποσότητα καφεΐνης. Η υπερβολική ποσότητα καφεΐνης μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή του ύπνου, καούρα, πονοκεφάλους και άγχος.