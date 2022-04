Μπαρτσελόνα: Εκτός σεζόν ο Πέδρι

Άλλη μία άσχημη είδηση για την ισπανική ομάδα. Μετά τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα από το Europa League λόγω της ήττας της με 3-2 κόντρα στην Άιντραχτ, έρχεται και η είδηση για τον τραυματισμό του Πέδρι. Σε σχετική ενημέρωση που έκανε ο ισπανικός σύλλογος σήμερα Παρασκευή (15/4), οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 19χρονος έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στον αριστερό δικέφαλο, με τα ισπανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως θα μείνει εκτός για περίπου 6 με 8 εβδομάδες, χάνοντας ουσιαστικά τη σεζόν.

Εννέα αγωνιστικές έχουν απομείνει μέχρι το φινάλε της La Liga, με την Μπαρτσελόνα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και στο -12 από τη Ρεάλ -έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο. Σημειώνεται ότι ο 19χρονος μέσος, έχει καταγράψει για τη φετινή σεζόν 22 συμμετοχές με την ομάδα των Ισπανών, σημειώνοντας πέντε γκολ και μία ασίστ.

LATEST NEWS | Tests carried out this morning have confirmed that @Pedri has a rupture in his left biceps femoris. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/R399cpwU4N

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 15, 2022