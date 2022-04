Σαγκάη λοκντάουν – καραντίνα: Συλλαμβάνουν κατοίκους, κάνουν με τη βία rapid test

Συνεχίζεται το αυστηρό lockdown στη Σανγκάη και μέρα με τη μέρα βγαίνουν νέες σοκαριστικές εικόνες. Κάποτε, στην αρχή της πανδημίας, οι εικόνες που έβλεπε η Δύση από την αντιμετώπιση της πανδημίας στην Κίνα, με σκληρά μέτρα, έμοιαζαν ως κάτι μακρινό. Αργότερα, όταν άρχισε να επιβάλλεται lockdown σε όλον τον κόσμο, οι περιορισμοί αυτοί έγιναν πιο γνώριμοι. Ωστόσο, πλέον, με περισσότερη γνώση σχετικά με τη συμπεριφορά του κορωνοϊού αλλά και με περισσότερα «όπλα» για την αντιμετώπισή του, οι εικόνες του εγκλεισμού των ανθρώπων μοιάζουν όλο και περισσότερο με παρελθόν. Όλα αυτά, μέχρι την πρόσφατη έξαρση της Όμικρον στη Σαγκάη, που πυροδότησε ένα από τα πιο αυστηρά lockdowns που έχουμε δει ως τώρα στην Κίνα αλλά και σε όλον τον κόσμο.

Firefighters have used drones to deliver medicines to people in Shanghai amid the city's current #COVID19 lockdown.

Ρομπότ περιπολούν στους δρόμους, drones μεταφέρουν μηνύματα, οι Αρχές χτυπούν κατοικίδια και τα αρπάζουν αν οι ιδιοκτήτες τους είναι θετικοί στον ιό και, σε γενικές γραμμές, καταγράφονται σοκαριστικές εικόνες στους δρόμους της Σανγκάης. Οι πυροσβέστες μεταφέρουν βασικά προϊόντα με drones, οι κάτοικοι έχουν αδειάσει τα ράφια των καταστημάτων και δεν ξέρουν τι επιφυλάσσει το μέλλον.

Η παρουσία των δημοσιογράφων μέσα στην πόλη-φάντασμα, Σανγκάη, δεν είναι πλέον επαρκής. Έτσι, οι εικόνες από τους δρόμους της πόλης και από τις πρακτικές καταστολής που χρησιμοποιούν οι Αρχές δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα παρά μόνο μέσα από λογαριασμούς πολιτών στα social media. Ενα νέο βίντεο, που έχει αναρτηθεί στο Twitter, φέρεται να απεικονίζει ένα περιστατικό στη Σανγκάη, στο οποίο οπλισμένοι άνδρες των Αρχών εισέρχονται με τη βία στο σπίτι ενός κατοίκου για να τον πάρουν και να τον οδηγήσουν σε «στρατόπεδο» καραντίνας.

From kids to grandparents , no one can escape from Chinese stormtroopers mandatory Covid test.

QR code vaccine passport gives Chinese government a perfect weapon to find you from the crowd if you don't do daily mandatory Covid test.

