Μαύρη Θάλασσα – Ναυαρχίδα Ρώσων: Εκρήξεις στο Moskva, πλήγμα για τη Ρωσία

Πυρκαγιά και εκρήξεις στο πυραυλοφόρο καταδρομικό Moskva. Ένα από τα σημαντικότερα πολεμικά πλοία του ρωσικού ναυτικού είτε πλέει ακυβέρνητο και χωρίς πλήρωμα, είτε βρίσκεται ήδη στο βυθό της Μαύρης Θάλασσας. Πρόκειται για το κυριότερο πυραυλοφόρο καταδρομικό του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας ονόματι Moskva («Μόσχα»), το οποίο όπως παραδέχθηκε και ο ρωσικός στρατός υπέστη «σοβαρές ζημιές». Οι εκδοχές για το τι συνέβη είναι δύο, διαφορετική από κάθε μια από τις αντικρουόμενες πλευρές

Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι το καταδρομικό Moskva επλήγη από ουκρανικούς πυραύλους, ενώ η Ρωσία υποστηρίζει ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο με αποτέλεσμα να εκραγούν τα πυρομαχικά που υπήρχαν σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση η φωτιά, καταστροφή και εγκατάλειψη του Moskva κρίνεται ως τεράστιο πλήγμα για τον ρωσικό στρατό.

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ χθες, Ρώσοι ναύτες εκκένωσαν το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων Moskva, τη ναυαρχίδα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, μετά από πυρκαγιά που προκάλεσε έκρηξη των πυρομαχικών στο πλοίο. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης TASS και RIA, επικαλούμενα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ανέφεραν ότι το Moskva υπέστη σοβαρές ζημιές και ότι τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται. Τα ρωσικά δημοσιεύματα δεν ανέφεραν πληροφορίες για πιθανά θύματα.

«Λόγω πυρκαγιάς, στο Moskva σημειώθηκε έκρηξη πυρομαχικών που μετέφερε. Το πλοίο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά. Το πλήρωμα εκκενώθηκε», ανέφερε το υπ.Άμυνας. Τα πρακτορεία δεν διευκρίνισαν ποια είναι η θέση του καταδρομικού.

Ωρες νωρίτερα, Ουκρανός αξιωματούχος είχε υποστηρίξει ότι το ρωσικό πολεμικό πλοίο είχε πληγεί από πυραύλους κρουζ που εκτοξεύθηκαν από την Ουκρανία. Αλλοι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι το καταδρομικό χτυπήθηκε από πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας Neptune. «Πύραυλοι Neptune που προστατεύουν τη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε αυτό το ρωσικό πλοίο», είπε ο ουκρανός κυβερνήτης της περιφέρειας της Οδησσού (νότια), ο Μαξίμ Μαρτσένκο. Ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, μίλησε επίσης μέσω YouTube περί ουκρανικών πληγμάτων στο καταδρομικό, μίλησε για «έκπληξη στη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας». «Φλέγεται με μεγάλη ένταση. Τώρα. Και με τη θαλασσοταραχή, είναι αδύνατο να ξέρουμε αν μπορούν να το βοηθήσουν», είπε προσθέτοντας ότι πάνω στο σκάφος βρίσκονται «510 μέλη πληρώματος».

Οι πληροφορίες είναι δύσκολο να επαληθευτούν και είναι χαρακτηριστικό αυτό που γράφει το CNN ότι δηλαδή λόγω των μεγάλων καταιγίδων πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, έχουν επηρεαστεί οι δορυφορικές εικόνες και τα αισθητηριακά δορυφορικά δεδομένα και έτσι δεν μπορεί οπτικά να επιβεβαιωθεί ούτε ότι το πλοίο χτυπήθηκε, ούτε το ποια είναι η τρέχουσα κατάστασή του. Αναλυτές σημείωσαν ότι μια πυρκαγιά σε ένα τέτοιο πλοίο μπορεί να οδηγήσει σε μια καταστροφική έκρηξη που θα μπορούσε να το βυθίσει.

Όποια και αν είναι η αιτία της πυρκαγιάς, οι αναλυτές λένε ότι πλήττει σκληρά την καρδιά του ρωσικού ναυτικού καθώς και την εθνική υπερηφάνεια, συγκρίσιμη με την απώλεια ενός πολεμικού πλοίου από το αμερικανικό ναυτικό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ή ενός αεροπλανοφόρου σήμερα. «Μόνο η απώλεια ενός υποβρυχίου βαλλιστικών πυραύλων ή του Kutznetsov (το μοναδικό αεροπλανοφόρο της Ρωσίας) θα προκαλούσε σοβαρότερο πλήγμα στο ρωσικό ηθικό και στη φήμη του ναυτικού στο ρωσικό κοινό», δήλωσε ο Carl Schuster, απόστρατος πλοίαρχος του αμερικανικού ναυτικού και πρώην διευθυντής επιχειρήσεων στο Κοινό Κέντρο Πληροφοριών της Διοίκησης Ειρηνικού των ΗΠΑ.

This is what the Moskva cruiser looked like before Ukrainian Neptune missiles hit the ship. #Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/4n3x5ZJqGI

Το Moskva είχε συμμετάσχει τις πρώτες ημέρες της εισβολής σε επιχείρηση εναντίον του Νησιού των Φιδιών, στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στα σύνορα της Ρουμανίας, όταν είχαν αιχμαλωτιστεί 19 μέλη του ουκρανικού ναυτικού, που ανταλλάχθηκαν αργότερα με Ρώσους αιχμαλώτους.

Το καταδρομικό σοβιετικού σχεδιασμού είχε τεθεί σε υπηρεσία το 1983, όταν ονομαζόταν Slava («Δόξα»). Άλλαξε όνομα («Μόσχα») μετά τη διάλυση της πάλαι ποτέ σοβιετικής ένωσης. Εφοδιασμένο με δεκαέξι εκτοξευτήρες πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας P-1000 Vulcan, καθώς και διάφορα ανθυποβρυχιακά και αντιαεροπορικά όπλα, το καταδρομικό αναπτύχθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2015 στην ανατολική Μεσόγειο, για να προστατεύει τη ρωσική αεροπορική βάση Χμάιμιμ στη Συρία, σύμφωνα με το TASS.

Να σημειωθεί ότι την 24η Μαρτίου, έναν μήνα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το ουκρανικό πολεμικό ναυτικό ανέφερε πως κατέστρεψε το Saratov, αποβατικό σκάφος του ρωσικού πολεμικού ναυτικού αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ, κοντά στη Μαριούπολη, στην Αζοφική Θάλασσα. Η Μόσχα δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι το αποβατικό καταστράφηκε. Ο ρωσικός στρατός σπανίως ανακοινώνει στοιχεία για τις απώλειές του στον πόλεμο.

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser "Moskva" was attacked by "Neptune" anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66

— NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2022