Σαγκάη λοκντάουν – κατοικίδια: Ακραία μέτρα για την εξάλειψη του κορονοϊού

Απίστευτες εικόνες έρχονται από την Σαγκάη την πόλη των 25 εκατομμυρίων ανθρώπων που θυμίζει πλέον ένα ατελείωτο φρούριο, με τις τοπικές Αρχές να μετέρχονται οποιουδήποτε μέσου για να μην βγαίνουν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους. Το τελευταίο βίντεο που πραγματικά σοκάρει αλλά και καταδεικνύει την καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων δείχνει οπλισμένους άντρες, φορώντας στολές κατά της Covid να προσπαθούν να αρπάξουν πολίτη μέσα από το ίδιο του το σπίτι με σκοπό να τον μεταφέρουν στα «στρατόπεδα καραντίνας» που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοιού.

Ο άνδρας που απεικονίζεται στο βίντεο είναι ένας από τους πολλούς κατοίκους της πόλης που αρνούνται να μεταβούν στα camp. Μάλιστα σύμφωνα με αναφορές οι Αρχές οδηγούν βιαίως στα στρατόπεδα καραντίνας ακόμη και ανθρώπους και με αρνητικό τεστ! Άνδρες με βαρύ οπλισμό, έχουν το ελεύθερο από τις Αρχές, να εισβάλουν στα σπίτια πολιτών να τους αρπάζουν, με κάθε τρόπο, και να τους οδηγούν στα στρατόπεδα. «Είστε όλοι γκάγκστερς… Ξέρετε το αποτέλεσμα του τεστ μου. Είστε ο γ@@@ υπόκοσμος. Σας λέω βγείτε έξω», τους λέει ενώ βρίσκεται στο μπαλκόνι του πολυόροφου κτιρίου όπου στεγάζεται το σπίτι του.

Στη συνέχεια ακούγεται κάτι σαν πυροβολισμός και οι οπλισμένοι «μαχητές του κορονοιού» βγαίνουν στο μπαλκόνι με τις ασπίδες με σκοπό να τον ακινητοποιήσουν. «Μην σκαρφαλώνεις πάνω μου, τράβα του το πόδι», λέει κάποιος από το «ειδικό κλιμάκιο» σύμφωνα με όσα γράφουν στο twitter. Ο άνδρας αντιστέκεται σθεναρά. Κάποιος ζητάει ένα μαχαίρι και στη συνέχεια αναζητούν το όνομά του. «Το βρήκα», φωνάζει κάποιος άλλος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο άνδρας πέφτει στο έδαφος και δεν κινείται. Την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές στο Twitter που λένε ότι οι πολίτες που δεν κάνουν καθημερινά τεστ για τον κορονοιό συλλαμβάνονται!

Ότι η Κίνα δεν πρέπει να χαλαρώσει τα μέτρα έλεγχου και πρόληψης της COVID, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη νήσο Χαϊνάν, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε το κρατικό ραδιόφωνο. Τα σχόλιά του έγιναν γνωστά ενώ η οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας, η Σανγκάη, κατέγραψε πάνω από 25.000 νέα κρούσματα κορονοϊού. Οι τοπικές αρχές υφίστανται τεράστιες πιέσεις για να περιορίσουν τη μεγαλύτερη έξαρση της Covid στην Κίνα από τότε που εντοπίστηκε αρχικά ο ιός στην κινεζική πόλη Ουχάν στα τέλη του 2019.

Ο Σι δήλωσε ότι η Κίνα πρέπει να συνεχίσει την αυστηρή πολιτική της «δυναμικής εκκαθάρισης της COVID», προσπαθώντας παράλληλα να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο των μέτρων της COVID στην οικονομία και την κοινωνία, σύμφωνα με το κρατικό ραδιόφωνο.

