Αντώνης Σύκαρης: Τραγωδία στην ορειβατική αποστολή

Τραγικό θάνατο βρήκε ο Έλληνας ορειβάτης Αντώνης Σύκαρης στα Ιμαλάια. Σύμφωνα με ανάρτηση στη σελίδα του, «δυστυχώς συνέβη ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μία ορειβατική αποστολή. Ο Αντώνης έχασε τη ζωή του κατά την κατάβαση από την κορυφή.

Σε υψόμετρο 7.400μ πολύ κοντά στο camp3 στις 4:00 το ξημέρωμα ώρα Νεπάλ υστερα από τεράστια σωματική και ψυχική προσπάθεια και έλλειψη πρόσθετου οξυγόνου».

Είναι γεννημένος τον Μάιο του 1962 και έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τη σύζυγό του, Καλλιόπη Κονή. Η δεύτερη γενιά αποτελείται από την Βιολέτα και τον Γιάννη, ενώ η αρχή της τρίτης γενιάς έχει γίνει με μια εγγονή, την Ίριδα. Όσο για τα επιχειρηματικά του, το 1976 ίδρυσε την ομώνυμη αλυσίδα καταστημάτων ηλεκτρικών συσκευών «ΣΥΚΑΡΗΣ», με 28 σημεία πώλησης, 400 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 60 εκ. ευρώ, της οποίας μέχρι το 2006 παρέμεινε ιδιοκτήτης. Από το 2006 είναι CEO της εταιρείας ΑΛΠΙ Α.Ε ,με δραστηριότητες – Real Estate, Self Storages, Student Residences, Energy Production. Από το 1991 είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Ορειβατών ΣΕΟ και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης ΕΟΟΑ.

Είναι αθλητής της κορυφαίας εταιρείας Marmot, της Marmot Mountain Europe. Επίσης είναι μέλος της Team Garmin Greece, μέλος του Team 100 Mentors, επίσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ. Είναι ομιλητής (Inspirational- Motivational Speaker) σε εταιρείες, Πανεπιστήμια, εκδηλώσεις και στο Tedx, καθώς και πρεσβευτής καλής θέλησης των εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα Λιναρδάτου.

-Everest 8.848m

-Kangchenjunga 8.586m

-Manaslu 8.163m

-Lhotse 8.516m

-Annapurna 8.091m

Συμμετείχε ως μοναδικός Έλληνας, στην διεθνή χειμερινή αποστολή 2020/21 στο Κ2, 8.611m (7.450μ)

1990 – σήμερα

32 χρόνια ορειβασία και αναρρίχηση. 66 ορειβατικές αποστολές σε όλο τον κόσμο. 615 ορειβατικές και αναρριχητικές διαδρομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

-Pumori 7.161m Νεπάλ 1996

-Dhaulagiri 8.167m Νεπάλ 1998

-Lenin 7.134m Κιργιστάν 1999

-Huascaran 6.768m Περού 2000

-Noigin Kangsank 7.206m Θιβέτ 2002

-Everest 8.848m Νεπάλ 2017

-Kangchenjunka 8.586m Νεπάλ 2018

-Manaslu 8.163m Νεπάλ 2018

-Caucasus 5.642m Winter expedition Ρωσία 2018

-Caucasus 5.642m Winter expedition Ρωσία 2020

-Annapurna 8.091m Νεπάλ 2021

-Caucasus 5.642m Winter expedition Ρωσία 2022

-63 κορυφές πάνω από 4.000m

-50 κορυφές πάνω από 3000m

-29 κορυφές πάνω από 2000m

Βραβεία – Διακρίσεις από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης, για τις δράσεις:

Mt Dhaulagiri recorded the first casualty of the climbing season as a renowned climber from Greece breathed his last while descending from the summit point early this morning, sources from the base camp confirmed.

