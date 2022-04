Champions League: Τα εισιτήρια που οδηγούν στην ημιτελική φάση

Τα εισιτήρια που οδηγούν στην ημιτελική φάση του Champions League «σφραγίζονται» αυτή την εβδομάδα. Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Λίβερπουλ, μετά τις εκτός έδρας νίκες τους με 3-1, κόντρα στην Τσέλσι και την Μπενφίκα αντίστοιχα, είναι τα μεγάλα φαβορί για την πρόκριση. Η Μπάγερν επίσης κατεβαίνει ως φαβορί στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ. Για να προκριθεί πρέπει να ανατρέψει το 1-0, με το οποίο έχασε στο πρώτο ματς στην Ισπανία. Με το ίδιο σκορ κέρδισε και η Μάντσεστερ Σίτι την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον επαναληπτικό αγώνα στη Μαδρίτη προβάδισμα έχει η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, η οποία παίρνει την πρόκριση με νίκη ή ισοπαλία. Αύριο διεξάγονται οι αγώνες Μπάγερν Μονάχου-Βιγιαρεάλ και Ρεάλ Μαδρίτης-Τσέλσι και την Τετάρτη οι αναμετρήσεις Ατλέτικο Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ-Μπενφίκα. Στις 22:00 γίνεται η σέντρα και στα 4 παιχνίδια. Το Pamestoixima.gr προσφέρει για καθέναν από τους προημιτελικούς του Champions League περισσότερες από 500 στοιχηματικές επιλογές. Οι αγώνες Μπάγερν Μονάχου-Βιγιαρεάλ, Ρεάλ Μαδρίτης-Τσέλσι και Ατλέτικο Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι παίζονται με 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους.

Ντέρμπι «αιωνίων» απόψε στην Basket League

Στο μπάσκετ τα βλέμματα στρέφονται απόψε στο ντέρμπι του Παναθηναϊκoύ ΟΠΑΠ με τον Ολυμπιακό για την 21η αγωνιστική της Basket League. Στις 20:00, στο ΟΑΚΑ, διεξάγεται το παιχνίδι που θα κρίνει την 1η θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και το πλεονέκτημα έδρας στα play off. Το ντέρμπι της Basket League, Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Ολυμπιακός, παίζεται με 0% γκανιότα στο Pamestoixima.gr, στην αγορά «Νικητής Αγώνα» έως την έναρξή του. Προσφέρονται και πολλές στοιχηματικές επιλογές μεταξύ άλλων, για τον νικητή της πρώτης περιόδου, τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τα Over/Under τρίποντα παικτών, τα συνολικά κλεψίματα, τη διαφορά πόντων, τα συνολικά εύστοχα τρίποντα, τον πρώτο σκόρερ, το πρώτο εύστοχο τρίποντο στον αγώνα, τα συνολικά ριμπάουντ και τους Over/Under πόντους παικτών.

Το Golden 21 μοιράζει 21.000 ευρώ κάθε εβδομάδα

Το Pamestoixima.gr συνεχίζει να προσφέρει και το Golden 21, ένα παιχνίδι προβλέψεων στο οποίο δεν απαιτείται καμία συμμετοχή στα τυχερά παίγνια. Με το Golden 21 οι παίκτες του Pamestoixima.gr προβλέπουν σε ποιους 7 αγώνες θα μπουν ακριβώς 21 γκολ και διεκδικούν έως και 21.000 ευρώ κάθε εβδομάδα/αγωνιστική ή ακόμα και το μεγάλο έπαθλο του 1.000.000 ευρώ! Από τη σελίδα του Pamestoixima.gr οι παίκτες επιλέγουν κάθε εβδομάδα 7 αγώνες, από το Champions League, το Europa League και τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, και κερδίζουν αν σημειωθούν στα παιχνίδια τους συνολικά 21 γκολ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους. Το εγγυημένο έπαθλο για τον νικητή, που θα βρει σωστά 21 γκολ σε 7 αγώνες μίας εβδομάδας, είναι 21.000 ευρώ. Σε περίπτωση περισσότερων νικητών το έπαθλο μοιράζεται ισόποσα. Ο παίκτης του Pamestoixima.gr που θα βρει 21 γκολ σε 8 εβδομάδες θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του 1.000.000 ευρώ! Σε περίπτωση περισσότερων νικητών το ποσό μοιράζεται ισόποσα. Όσοι παίκτες χάσουν το Golden 21 για ένα γκολ διαφορά, δηλαδή στα παιχνίδια τους σημειωθούν 20 ή 22 γκολ, κερδίζουν από ένα δώρο.