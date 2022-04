Κουνελάκια Χιου Χέφνερ: Δίδυμες πρώην «κουνελάκια» του Playboy αποκαλύπτουν πώς ήταν το σεξ

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις και οι κατηγορίες για τον Χιου Χέφνερ, από πρώην συντρόφους «κουνελάκια» του. Οι πρώην πρωταγωνίστριες του Girls Next Door, Καρίσα και Κριστίνα Σάνον, μίλησαν για το πώς και οι δύο κόλλησαν χλαμύδια όταν ζούσαν με τον Χιου Χιέφνερ στη βίλα του Playboy, με την Καρίσα να αποκαλύπτει ότι ο Χέφνερ την άφησε έγκυο και εκείνη αναγκάστηκε να κάνει κρυφά έκτρωση. Σήμερα 32 ετών, οι δίδυμες Σάνον ήταν μόλις 18 ετών όταν μετακόμισαν με τον Χέφνερ, που τότε ήταν 83 ετών, και ξεκίνησαν μια 18μηνη σχέση που τώρα παρομοιάζουν με μια «αίρεση».

Στο τελευταίο επεισόδιο της ντοκιμαντέρ Secrets of Playboy του A&E, θυμούνται πώς τις πίεσε να κάνουν τρίο -κάτι που δεν ήθελαν όπως υποστηρίζουν- στα 19α γενέθλιά τους, πιέζοντας με τη βία τα κεφάλια τους προς τα κάτω για να του κάνουν στοματικό σεξ. Είπαν ότι δεν άργησαν να μάθουν και οι δύο ότι είχαν κολλήσει σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, το οποίο απορρίφθηκε ως «φυσιολογικό» από τη βοηθό του Χέφνερ – και αργότερα, η Καρίσα έμαθε ότι περίμενε παιδί. «Κάθε φορά που το έκανα μαζί του, ήταν επίθεση», είπε η Καρίσα. «Για μένα, είναι σαν βιασμός. Χρησιμοποίησε μηχανισμούς ελέγχου σε όλα, οπότε είμαι ευτυχισμένη που έκανα την έκτρωση».

Όπως πολλές από τις νεαρές γυναίκες που βρέθηκαν να συγκατοικούν με τον Χέφνερ, οι δίδυμες είχαν δύσκολα παιδικά χρόνια. Με έναν βίαιο πατέρα και μια μητέρα που απουσίαζε, ανατράφηκαν από τη γιαγιά τους και έζησαν σε έναν οικισμό με τροχόσπιτα για αρκετά χρόνια, ενώ εγκατέλειψαν το σχολείο για να πιάσουν δουλειά σε ένα εστιατόριο τύπου Hooters σε ηλικία μόλις 15 ετών. Όταν ήταν 17 ετών, ένας φωτογράφος τους πρότεινε να τραβήξουν γυμνές φωτογραφίες για να τις στείλουν στο Playboy – και στα 18 τους, πετάχτηκαν στο Μαϊάμι για μια δοκιμαστική φωτογράφιση, η οποία διακόπηκε στα μισά της διαδρομής όταν ο Χέφνερ τηλεφώνησε για να πει ότι του άρεσαν οι φωτογραφίες.

Σύντομα θα ονομάζονταν οι Playmates του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2009 και θα καλούνταν να ζήσουν στην έπαυλη και να είναι στο Girls Next Door. Οι δίδυμες παραδέχτηκαν την αφέλειά τους όταν αποδέχτηκαν αυτή την προσφορά, λέγοντας ότι νόμιζαν ότι η πρόσκληση να γίνουν φιλενάδες σήμαινε στην πραγματικότητα απλώς ότι τους ζητούσαν να συμμετάσχουν στο σόου. Πίστευαν ότι η εικόνα του Χέφνερ ήταν ψεύτικη και ότι στην πραγματικότητα δεν έκανε σεξ με τα μοντέλα, «Διάολε, όχι, δεν πιστεύεις ότι ένας 80χρονος άνδρας κοιμάται με τρεις από αυτές τις γυναίκες», είπε η Καρίσα στην οικοδέσποινα Λίζα Γκερέρο στο νέο επεισόδιο.

Έξι μήνες μετά τη μετακόμισή τους, στα 19α γενέθλιά τους, είχαν την πρώτη τους άβολη σεξουαλική επαφή με τον Χέφνερ. Οι δίδυμες θυμήθηκαν πώς βγήκαν όλες σε ένα κλαμπ για να το γιορτάσουν και μετά προσκλήθηκαν να καπνίσουν μαριχουάνα στο δωμάτιο του Χιου Χέφνερ μαζί με την Κέντρα Γουίλικινσον και τη Χόλι Μάντισον – οι οποίες σύντομα εξαφανίστηκαν. Ακόμα και όταν ο Χέφνερ τους έδωσε χάπια, δεν πίστευαν ότι θα έκαναν σεξ μαζί του – αν και ένιωθαν «πραγματικά χάλια, πιο μεθυσμένες από ποτέ. Ήμασταν λιώμα».

«Θυμάμαι μόνο ότι εγώ ήμουν από τη μία πλευρά του, η Καρίσα από την άλλη. Τραβούσε τα κεφάλια μας προς τα κάτω, σαν ένα πολύ δυνατό τράβηγμα, προς το πέος του, ώστε να του κάνουμε στοματικό σεξ», θυμάται η Κριστίνα. «Δεν είχαμε ξανακάνει ποτέ τρίο μαζί, δεν θα θέλαμε ποτέ να το κάνουμε’, πρόσθεσε η Κριστίνα. Και αυτά ήταν τα 19α γενέθλιά μας. Δεν θα το ξεχάσεις ποτέ αυτό», είπε η Καρίσσα. «Φαντάσου αυτό», συνέχισε. Μόνο το ηλικιωμένο του χέρι να τρέμει [καθώς] αγγίζει το στήθος σου. Είναι σαν να κάνεις σεξ με τον παππού σου. Και ήταν ξαπλωμένος εκεί, κοιτούσε ψηλά και έλεγε: “Τα μωρά μου, τα μωρά μου. Με αγαπάτε”».

After watching "Secrets of Playboy – Aftermath" I'm convinced there are hundreds perhaps thousands more survivors of Playboy's rape culture that have yet to come forward. Let's create a supportive environment for these women to tell their stories. #SecretsofPlayboy #HughHefner. pic.twitter.com/aEaw8iBs2V

— Bobbi Sullivan (@BobbiSu83748863) April 7, 2022