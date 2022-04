Σαγκάη lockdown: Σκηνές που θυμίζουν εξέγερση

Σκηνές που θυμίζουν εξέγερση καταγράφονται στη Σαγκάη η οποία έχει μπει σε καθεστώς αυστηρών περιορισμών λόγω της αύξησης κρουσμάτων από τη μετάλλαξη Omicron. Κύμα σφοδρών αντιδράσεων και κινητοποιήσεων στους δρόμους έχει ξεσηκωθεί από τις ελλείψεις τροφίμων. Η επέκταση του lockdown έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στις υπηρεσίες παράδοσης, στους ιστότοπους παντοπωλείων ακόμα και στο κρατικό δίκτυο διανομής προμηθειών. Το κλίμα απόγνωσης έχει γενικευτεί και η οργή έχει κυριεύσει τους κατοίκους που λεηλατούν καταστήματα τροφίμων.

Citizens in Changzhou are destroying COVID barriers put up by the government. pic.twitter.com/ws4yL4sVDC

— Wittgenstein (@backtolife_2022) April 5, 2022