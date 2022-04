Malakas τυφώνας: Πάει… παντού!

Το όνομα Malakas φέρει η πρώτη τροπική καταιγίδα του 2022 στην Ασία. Η τροπική καταιγίδα Malakas, όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, βρίσκεται σε εξέλιξη ανατολικά των Φιλιππίνων και κινείται βορειότερα. Σύμφωνα με την πορεία του φαινομένου, ενδέχεται να επηρεάσει την Ταϊβάν, την Κορεατική Χερσόνησο και την Ιαπωνία. Στην τροπική καταιγίδα αναφέρθηκε και μέσω του λογαριασμού του στο Facebook ο Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος τόνισε πως δεν πρόκειται για πλάκα.

Στα φιλιππινέζικα malakas σημαίνει δυνατός και μεταφράζεται και ως δυναμικός. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που το φαινόμενο με αυτό το όνομα κάνει την εμφάνισή του. Για την ακρίβεια, «επισκέπτεται» την περιοχή κάθε 6 χρόνια. Η πρώτη φορά που το φαινόμενο malakas έκανε την εμφάνισή του ήταν το 2004. Ακολούθησε το 2010 και -βάσει αλληλουχίας- το 2016. Έτσι, με το ημερολόγιο να γράφει 2022, ήταν η ώρα να εμφανιστεί ξανά.

New satellite view of Tropical Storm #Malakas in the western Pacific. Expected to strengthen into a typhoon in a few days. #台風1号 pic.twitter.com/hoIm7F6uwX

— Zoom Earth (@zoom_earth) April 8, 2022