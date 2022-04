Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν – Μπορέλ στο Κίεβο: Στην Μπούκα θρυμματίστηκε η ανθρωπιά μας

Στην πόλη Μπούκα έκαναν την πρώτη στάση τους οι Ζοζέπ Μπορέλ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Ουκρανία, με τη συνοδεία του πρωθυπουργού της χώρας, Ντένις Σμιχάλ. Μπορέλ και φον ντερ Λάιεν αναμένεται να συναντηθούν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Κίεβο, αργότερα σήμερα, Παρασκευή. Σε φωτογραφίες που κατέγραψαν διεθνή πρακτορεία, φαίνεται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μαζί με τον Ζοζέπ Μπορέλ στο σημείο της φρίκης, στην πόλη Μπούκα, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, μπροστά από τα πτώματα των θυμάτων της ρωσικής επίθεσης, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε μαύρες σακούλες.

Ursula von der Leyen (head of the European Commission) and Josep Borrell (the EU's foreign affairs chief) in Bucha. In black bags in front of them are the bodies of dead civilians. pic.twitter.com/2oJ5MPGcK7

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Φον ντερ Λάιεν, έχει καταδικάσει έντονα την επίθεση στην Μπούκα μετά από επικοινωνία της με τον Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για «φρικτές δολοφονίες» που δεν θα μείνουν αναπάντητες. Η Ρωσία αρνείται πως χτυπά αμάχους, στην Μπούκα και οπουδήποτε αλλού, και μιλά επανειλημμένα για «σκηνοθετημένες» εικόνες.

Σε ανάρτησή της από την Ουκρανία, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε ένα μήνυμα στον ουκρανικό λαό και τόνισε ότι ήταν σημαντικό να ξεκινήσει το ταξίδι της από την Μπούκα. «Ήταν σημαντικό να ξεκινήσω την επίσκεψή μου στην Μπούκα. Επειδή στην Μπούκα θρυμματίστηκε η ανθρωπιά μας.

It was important to start my visit in Bucha.

Because in Bucha our humanity was shattered.

My message to Ukrainian people:

Those responsible for the atrocities will be brought to justice.

Your fight is our fight.

I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022