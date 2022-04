Γιακουμάκης: Βραβείο πολυτιμότερου παίκτη

Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι εξαιρετικά φορμαρισμένος το τελευταίο διάστημα και οδηγεί με τα τέρματα του την Σέλτικ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Σκωτίας. Ο Έλληνας φορ μετρά μέχρι στιγμής 12 γκολ σε 23 εμφανίσεις, με τα πέντε από αυτά να τα πετυχαίνει τον μήνα που μας πέρασε. Οι εμφανίσεις του οδήγησαν την Premiership να του απονείμει το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του Μαρτίου.

Μάλιστα οι οπαδοί της Σέλτικ είναι τόσο ενθουσιασμένοι με την απόδοση του Κρητικού επιθετικού, σε σημείο να βγάλουν μέχρι και τραγούδι για χατίρι του. Αν μη τι άλλο, ο Γιώργος Γιακουμάκης δικαιώνει την απόφαση των ανθρώπων της Σέλτικ να τον εμπιστευτούν και να επενδύσουν στο ποδοσφαιρικό του ταλέντο.

🇬🇷 𝑮 𝒊 𝒂 𝒌 𝒐 𝒖 𝒎 𝒂 𝒌 𝒊 𝒔 ! #CelticFC's Giorgos Giakoumakis has been named the #cinchPrem Player of the Month for March! 🍀

— Celtic Football Club (@CelticFC) April 7, 2022