Μάχη Ντονμπάς: Δραματική προειδοποίηση Κουλέμπα

Μνήμες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα ξυπνήσει η μάχη του Ντονμπάς, σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα. Η σφαγή στην Μπούκα είναι η κορυφή του παγόβουνου, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, προσθέτοντας ότι η κατάσταση στη Μαριούπολη «είναι πολύ χειρότερη». Η Ρωσία εξακολουθεί να αρνείται πως χτυπά αμάχους, ενώ κατηγορεί τη Δύση και την Ουκρανία για εκτροχιασμό των διαπραγματεύσεων και για «σκηνοθεσία» εικόνων με θανάτους αμάχων. Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ντμίτρο Κουλέμπα στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες μετά τη συμμετοχή του στη σύνοδο των αρμόδιων υπουργών, σημείωσε ότι Ουκρανία και Ρωσία πρέπει να συνομιλούν για να δουν πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.

Met with my friend, Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba, to discuss how the United States, Allies, and partners will continue to help Ukraine defend against Russia’s brutal war and hold the Kremlin accountable for atrocities. We #StandWithUkraine. pic.twitter.com/1fUEnNlqat — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 7, 2022

Ερωτηθείς σχετικά με τον οπλισμό που αποστέλλεται στην Ουκρανία, ο Ντμίτρο Κουλέμπα δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα είδη των όπλων, αλλά τόνισε ότι αυτή την περίοδο σημασία έχει το χρονοδιάγραμμα της αποστολής τους και ότι υπάρχει ανάγκη για όπλα «τώρα», αλλιώς θα είναι αργά. «Είτε μας βοηθάτε τώρα, και μιλάω για μέρες όχι για εβδομάδες, ή η βοήθειά σας θα αργήσει πολύ και πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν, πολλοί άμαχοι θα χάσουν τα σπίτια τους, πολλά χωριά θα καταστραφούν, ακριβώς επειδή αυτή η βοήθεια ήρθε πολύ αργά», είπε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Κουλέμπα: Η μάχη του Ντονμπάς θα ξυπνήσει μνήμες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ακόμα, ο Κουλέμπα, σε δραματικές ανακοινώσεις του, είπε πως η μάχη του Ντονμπάς θα μας θυμίσει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μάχη του Ντονμπάς είναι σε εξέλιξη και δεν έχει φτάσει στην κλιμάκωσή της, είπε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών. «Κάθε ημέρα, οι σφοδρότερες μάχες σημειώνονται σε αυτό το μέρος της Ουκρανίας και περισσότερες θα έρθουν στο μέλλον, δυστυχώς», είπε στη συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Turkey remains Ukraine’s true and reliable partner. My counterpart and friend @MevlutCavusoglu affirmed Ankara’s commitment to provide Ukraine with further support. Grateful to the Turkish side for its tireless diplomatic efforts to bring an end to Russia’s war against Ukraine. pic.twitter.com/0pWJ1WxdKM — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

«Η μάχη του Ντονμπάς θα σας θυμίσει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με μεγάλες επιχειρήσεις, μανούβρες, με την εμπλοκή χιλιάδων τανκς, τεθωρακισμένων οχημάτων, αεροσκαφών, πυροβολικού. Δεν θα είναι μια τοπική επιχείρηση, με βάση όσα έχουμε δει από τις προετοιμασίες της Ρωσίας», είπε ο Κουλέμπα.

Κουλέμπα: Θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις, για να αποφύγουμε μια νέα Μπούκα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας πρόσθεσε ακόμα ότι η χώρα του θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, ώστε να αποφευχθεί μια νέα Μπούκα, αναφερόμενος φυσικά στη σφαγή που σημειώθηκε στην πόλη αυτήν και η οποία προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Ο Κουλέμπα πάντως τόνισε ότι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, οι κυρώσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πλήρως αποτελεσματικό μέτρο. Παρ’ όλα αυτά, ο Ουκρανός υπουργός επανέλαβε την έκκλησή του προς τη διεθνή κοινότητα για περισσότερη πίεση προς το Κρεμλίνο.

My Norwegian counterpart @AHuitfeldt and I discussed current frontline developments and ways to put an end to Russia’s barbaric aggression. Humanitarian assistance needs to step up to alleviate the human suffering. Russian war criminals must and will be brought to justice. pic.twitter.com/F3OrEvH8xd — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

Οι θέσεις της κάθε πλευράς στις διαπραγματεύσεις θα καθοριστούν, σύμφωνα με τον Κουλέμπα, «από τις επιτυχίες των στρατών τους και τον αντίκτυπο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας».

Κουλέμπα: Όσο η Δύση αγοράζει ρωσική ενέργεια, στηρίζει την πολεμική μηχανή της Ρωσίας

Τέλος, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι όσο η Δύση συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία εξακολουθεί να στηρίζει τη Μόσχα. «Όσο η Δύση συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό αέριο και πετρέλαιο στηρίζει την Ουκρανία με το ένα χέρι όσο στηρίζει την πολεμική μηχανή της Ρωσίας με το άλλο», είπε.