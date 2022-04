Γιώργος Γιακουμάκης: Απέκτησε δικό του τραγούδι στη Σέλτικ

Η περασμένη Κυριακή βρήκε τους φίλους της Σέλτικ να πανηγυρίζουν, με την ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου να αλώνει το Άιμπροξ επικρατώντας 2-1 (με ανατροπή) της Ρέιντζερς και να κάνει άλμα τίτλου, όντας πλέον στο +6 από την αιώνια αντίπαλό της με έξι ματς να απομένουν για την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν στην σκωτσέζικη Premiership. Ένας από τους παίκτες που έχουν συνδράμει σημαντικά στην εξαιρετική φετινή πορεία των κελτών (αήττητοι εδώ και 32 σερί ματς στις εγχώριες διοργανώσεις) είναι και ο Κώστας Γιακουμάκης (μετράει συνολικά 12 γκολ), με τον 28χρονο φορ να μη βρίσκει μεν δίχτυα στο Old Firm αλλά να έχει την τιμητική του λίγες ώρες αργότερα.

Και αυτό γιατί ενέπνευσε τον μουσικό Σι Ντούλιν, πιστό οπαδό της Σέλτικ, να γράψει ένα τραγούδι αφιερωμένο σε εκείνον, με τον Ντούλιν να το τραγουδάει μπροστά σε κοινό για πρώτη φορά μετά το κλασικό ντέρμπι της Γλασκώβης και να το έχει κάνει viral μέσα σε λιγότερο από ένα 48ωρο.

Giakoumakis comes from Greece

When he plays he scores with ease

He leads the line he plays up top

Our number 7 gift from God 🍀🇬🇷

Hope these lyrics are right and apologies for the voice 😅 I had pretty much lost it at that point for obvious reasons 🤣🍀

