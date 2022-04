Αμπράμοβιτς δανεικά: Σε δύσκολη θέση ο Ρώσος ολιγάρχης

Ο Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς εκλιπαρεί τους φίλους του στο Χόλιγουντ και στις ΗΠΑ να του δανείσουν χρήματα καθώς τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν παγώσει. Όπως αναφέρει σε αποκλειστικό δημοσίευμά του το Page Six, ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι, του οποίου οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν παγώσει στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο – ζητά απεγνωσμένα δάνεια από εξέχοντες και ισχυρούς φίλους του προκειμένου να μπορεί να πληρώσει τη μισθοδοσία του προσωπικού του, η οποία ανέρχεται σε 750.000 δολάρια την εβδομάδα.

Αλλά ενώ ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς έχει πολλούς στενούς φίλους στο Χόλιγουντ, τη Wall Street και τον κόσμο της τεχνολογίας, οι συνεργάτες του, σύμφωνα με το Page Six, είναι επιφυλακτικοί σχετικά με το να του δανείσουν χρήματα ακόμη κι να συμμετέχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μια πηγή δήλωσε στο Page Six: «Ο Ρομάν ζητά από μερικούς από τους πιο στενούς φίλους του να του δανείσουν ένα εκατομμύριο δολάρια.

Λέει ότι δεν έχει καθυστερήσει ούτε μία φορά τη μισθοδοσία του προσωπικού του, που είναι 750.000 δολάρια την εβδομάδα, και με τα περιουσιακά του στοιχεία δεσμευμένα, δεν μπορεί να πληρώσει τους ανθρώπους του. Έχει έρθει σε επαφή με τον παραγωγό και σκηνοθέτη του Χόλιγουντ, Μπρετ Ράτνερ και την οικογένεια Ροθτσάιλντ, μεταξύ πολλών άλλων για χρήματα, κι ενώ είναι καλοί του φίλοι, δεν έχουν συμφωνήσει να του δανείσουν, γιατί είτε δεν τα έχουν σε ρευστά, ή επιπλέον γιατί δεν είναι σαφές ποιες είναι οι επιπτώσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Russian oligarch Roman Abramovich begging pals to lend him $1M to pay staff https://t.co/KunwzeZKlq pic.twitter.com/Trp9AV6rSU

— Page Six (@PageSix) April 5, 2022