Νεκρός σκηνοθέτης Μαριούπολη: Σκότωσαν τον Λιθουανό Μάντας Κβενταράβιτσους

Ο Λιθουανός σκηνοθέτης Μάντας Κβενταράβιτσους, 45 ετών, σκοτώθηκε προσπαθώντας να φύγει από τη Μαριούπολη, το λιμάνι της νοτιοανατολικής Ουκρανίας που πολιορκείται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το Κίεβο. «Οι Ρώσοι εισβολείς σκότωσαν τον Λιθουανό σκηνοθέτη Μάντας Κβενταράβιτσους, δημιουργό του ντοκιμαντέρ ‘Mariupolis’, καθώς προσπαθούσε να φύγει από τη Μαριούπολη», ανέφερε μέσω Twitter το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. Τον θάνατο του ντοκιμαντερίστα επιβεβαίωσε επίσης ο Ρώσος σκηνοθέτης Βιτάλι Μάνσκι, ιδρυτής του μοσχοβίτικου φεστιβάλ Artdocfest, όπου είχε προσκληθεί ο Μάντας Κβενταράβιτσους.

#FilmFestivalVilnius ended with an inconceivable loss: #Lithuanian film director #MantasKvedaravicius was killed yesterday trying to flee #Mariupol. As tonight's award ceremony began,the festival team honored the filmmaker & the whole cinema observed a minute of silence together. pic.twitter.com/dD9Jo6EyAo

— VilniusFilmFestival (@VilniusFilmFest) April 3, 2022