Βιβλίο Μπουρλά: Στην παρουσίαση ο Μητσοτάκης – Το “πείραγμα” για την ΠΑΣΠ

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Άλμπερτ Μπουρλά και τη συνεισφορά του στην παγκόσμια υγεία με το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορωνοϊού. Ο ‘Ελληνας πρωθυπουργός κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Pfizer, στάθηκε αρκετά ωστόσο και στις προσωπικές στιγμές του Έλληνα Εβραίου που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη για να διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία.

«Είναι Έλληνας στην ψυχή, Ελληνάρας θα τολμούσα να πω με όλη την έννοια της λέξης. Και βέβαια δεν ξέχασε και την πόλη του» τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας για το βιβλίο του τόνισε: «Είναι πολύ ευθύς στη γραφή του και διαβάζοντας το βιβλίο έζησα ξανά κι εγώ πολλές από τις αγωνίες και τις ελπίδες. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της πανδημίας επικοινωνούσαμε τακτικά. Είχε πάντα τον χρόνο άμεσα να απαντά στα μηνύματά μου και να προσπαθεί να με διαφωτίσει, στην αρχή για την πρόοδο της διαδικασίας ανακάλυψης του εμβολίου και στη συνέχεια, προφανώς, για τον τρόπο διάθεσής του. Και μπορώ να καταθέσω την σταθερή, διπλή αφοσίωσή του: από τη μία στην επιστήμη, από την άλλη στην επιχειρηματικότητα, στον κοσμοπολιτισμό αλλά και στον πατριωτισμό του, στην οικογένειά του, αλλά και στους συνεργάτες του».

Αναφέρθηκε με πολύ θερμά λόγια στον ξεχωριστό επιστήμονα και τον υπεύθυνο πολίτη, διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «”Η τύχη δεν ευνοεί τους απροετοίμαστους”, συγκράτησα αυτή τη φράση στην οποία επιμένει ο Άλμπερτ. Tαιριάζει απόλυτα και στην παγκόσμια υγειονομική κρίση με την οποία ακόμα δεν έχουμε ξεμπερδέψει, αλλά ταιριάζει και στην τρέχουσα οικονομική αναταραχή».

«Κλείνω με όλα όσα θα επιθυμούσα να είχαν συμπεριληφθεί στην έκδοση, προφανώς όμως δεν υπήρχε χρόνος για να μιλήσει περισσότερο ο Άλμπερτ γι’ αυτά. Θα ήθελα να διαβάσω περισσότερες ιστορίες, για τον Μωύς και τη Σάρα, τους γονείς του, για την τρικυμιώδη ζωή τους, αλλά και για τον ίδιο τον δρα. Μπουρλά που τον φώναζαν “Άκη” στο Αριστοτέλειο, έναν ανήσυχο νέο που μιλούσε στα αμφιθέατρα» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει χαμογελώντας: «Το γεγονός ότι πέρασε και ένα φεγγάρι από την ΠΑΣΠ το ερμηνεύω ως μια προσωρινή αδυναμία, η οποία ελπίζω να διορθωθεί στην πορεία». Όπως είπε ωστόσο, «το βέβαιο είναι ότι εξελίχθηκε σε έναν διαλεκτό επιστήμονα, σε έναν υπεύθυνο πολίτη, σε έναν παθιασμένο οπαδό του Άρη. Λατρεύει την ομάδα του.

Αλλά και σε έναν οικογενειάρχη που έζησε σε οκτώ πόλεις -αν δεν κάνω λάθος- σε πέντε χώρες, αλλά πάντα ανυπομονεί να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τη Μύριαμ και μαζί με τα δυο σας παιδιά. Να επιστρέψει στους παλιούς του φίλους στη Χαλκιδική. Και ειλικρινά θα έλεγα ότι αν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν υπήρχαν σε έναν χαρακτήρα δεν θα είχαμε μπροστά μας τον αληθινό Έλληνα Άλμπερτ Μπουρλά. Ίσως, όλα τα παραπάνω να χωρέσουν κάποτε σε μια μελλοντική δημόσια κατάθεσή του».

