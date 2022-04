Ζελένσκι Economist: Μια τεράστια δημοσιογραφική επιτυχία

Για την αρχισυντάκτρια του Economist, Ζάνι Μίντον Μπίνταζ, αλλά και το ίδιο το βρετανικό περιοδικό, ήταν μια τεράστια δημοσιογραφική επιτυχία η συνέντευξη που της παραχώρησε ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι στέλνοντας μηνύματα που έκαναν το γύρο του κόσμου. Η Βρετανίδα δημοσιογράφος πήγε στο πολιορκούμενο Κίεβο στις 25 Μαρτίου μαζί με τον αρμόδιο για θέματα που αφορούν στην ανατολική Ευρώπη συντάκτη του περιοδικού, Αρκάντι Οστρόφσκι, με στόχο να πάρουν μια αποκλειστική συνέντευξη από τον Ουκρανό πρόεδρο. Και κατάφεραν να κανονίσουν μια μετά βασάνων και κόπων συνάντηση ενώπιος ενωπίω με τον Ζελένσκι μέσα στο «οχυρό» του στην ουκρανική πρωτεύουσα, εξασφαλίζοντας έτσι μια παγκόσμια αποκλειστικότητα.

«Ακούσαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι ίσως υπήρχε μια πιθανότητα για μια συνέντευξη ενώπιος ενωπίω με τον πρόεδρο Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Και φυσικά σπεύσαμε να αδράξουμε την ευκαιρία Η μετάβαση στο Κίεβο αυτή τη στιγμή μου έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσω ιδίοις όμμασι τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Είναι εδώ, στο κατώφλι μας… Υπάρχουν κουτιά, άνθρωποι που στέκονται εδώ με τις ώρες, όπως μας είπαν, άτομα που μοιράζουν μπάρες ενέργειας, υπάρχουν άνθρωποι που βοηθούν, αλλά είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η ουρά».

