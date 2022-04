Serial killer: Η ιστορία του δολοφόνου που ζει σε γυάλινο κουτί στη φυλακή

Ένας από τους πιο διαβόητους δολοφόνους του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ορκιστεί να σκοτώσει ξανά αν ποτέ αποφυλακιστεί. Το να είσαι κλειδωμένος σε ένα υπόγειο κουτί από πλεξιγκλάς, διαστάσεων 6 επί 5 μ. περίπου, για 23 ώρες την ημέρα, είναι για τους περισσότερους ανθρώπους η ιδέα ενός εφιάλτη. Αλλά για τον κατά συρροή δολοφόνο Ρόμπερτ Μόντσλι – ο οποίος βασάνισε και δολοφόνησε τέσσερις άνδρες, μεταξύ των οποίων τρεις συγκρατούμενους του – το κελί απομόνωσης στη φυλακή του Γουέικφιλντ, όπου περνά τα τελευταία 40 χρόνια, είναι πλέον ο «ασφαλής χώρος» του. Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του Channel 5 Wakefield: Evil Behind Bars, ο ανιψιός του Μόντσλι, Γκάβιν, λέει ότι ο θείος του έχει αποδεχτεί ότι θα πεθάνει στη φυλακή και ότι έχει κάνει «τρομερά πράγματα».

«Το Γουέικφιλντ ήταν η κόλασή του, αλλά τώρα έχει ηρεμήσει και νιώθει άνετα», λέει ο Γκάβιν. «Ακούγεται τρελό, αλλά η απομόνωση στη φυλακή Γουέικφιλντ (Wakefield) είναι ο ασφαλής χώρος του. Μου είπε σε ένα γράμμα ότι αν του δινόταν η ευκαιρία θα σκότωνε ξανά, και το πιστεύω αυτό». Ο Γκάβιν δεν είχε ιδέα ότι ο θείος του ήταν ο διαβόητος δολοφόνος που ονομάστηκε Χάνιμπαλ ο Κανίβαλος (Hannibal the Cannibal) -αφού λανθασμένα πίστευαν ότι έτρωγε τα μυαλά ενός θύματος με κουτάλι- μέχρι το γυμνάσιο, αλλά τώρα τον επισκέπτεται τακτικά στη φυλακή, παίρνοντας μαζί του γάλα μπανάνας και σοκολάτες.

«Βλέπει στην τηλεόρασή του, ακούει μουσική στο μουσικό του σύστημα, έχει ένα Playstation 2, οπότε παίζει τα βιντεοπαιχνίδια του», λέει. «Πηγαίνει για ύπνο στις 10 το βράδυ. Στις επισκέψει, του φέρνουμε γάλα μπανάνα και αρκετές σοκολάτες και συνήθως ένα ρολό λουκάνικο. Φέρνει μαζί του ένα φλασκί με ζεστό νερό και μερικά φακελάκια τσαγιού και μας φτιάχνει ένα φλιτζάνι τσάι».

