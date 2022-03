Τσερνόμπιλ – Ουκρανία σήμερα: Συναγερμός με Ρώσους που μολύνθηκαν από ραδιενέργεια

Ανησυχία προκαλούν πληροφορίες Ουκρανών αξιωματούχων, σύμφωνα με τις οποίες εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες που βρέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, έχουν μολυνθεί με ραδιενέργεια. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», οι Ρώσοι στρατιώτες υποβάλλονται σε ειδική θεραπεία στην πόλη Γκομέλ της Λευκορωσίας. Εργαζόμενοι στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ουκρανίας υποστήριξαν ότι οι Ρώσοι στρατιώτες δεν είχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό και η παραμονή τους στον ευρύτερο χώρο ήταν «αυτοκτονία».

Σύμφωνα με ειδησεογραφικό κανάλι της Λευκορωσίας, τουλάχιστον επτά λεωφορεία με Ρώσους στρατιώτες έφτασαν στην πόλη Γκομέλ αυτή την εβδομάδα όπου βρίσκεται το Ιατρικό Κέντρο που ειδικεύεται στην θεραπεία όσων έχουν μολυνθεί με ραδιενέργεια. Ο Γιαροσλάβ Γεμελιανένκο, υπάλληλος στην ουκρανική κρατική υπηρεσία που επιβλέπει τη ζώνη αποκλεισμού στο Τσερνόμπιλ, ισχυρίζεται ότι Ρώσοι στρατιώτες νοσηλεύονται έχοντας εκτεθεί σε ραδιενέργεια . Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι στρατιώτες αρρώστησαν επειδή δεν τήρησαν τους «κανόνες προστασίας που ισχύουν στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ και επισκέφθηκαν την άκρως τοξική ζώνη, γνωστή ως «Κόκκινο Δάσος». Οι Ρώσοι στρατιώτες εισέπνευσαν «σκόνη ραδιενέργειας» αφού μετέβησαν στην ζώνη αυτή.

Dozens of #Russian troops ‘fall ill with #radiation #poisoning’ at Chernobyl

This is why nuclear is so dangerous, even decades later the invisible danger is still there like it happened yesterday.

Sourcehttps://t.co/g0SC8KFk1b pic.twitter.com/HteDDHi9WK

— CK's Technology News (@CKsTechNews) March 31, 2022