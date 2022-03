Ρώσοι στρατιώτες – Τσερνόμπιλ: Αποχώρηση στρατευμάτων από τον πυρηνικό σταθμό

Την αποχώρηση πολλών ρωσικών δυνάμεων από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ ανακοίνωσε σήμερα η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας Energoatom, διευκρινίζοντας ότι κατευθύνθηκαν προς τα σύνορα με τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με την Energoatom, ελάχιστοι Ρώσοι στρατιώτες έχουν απομείνει στην περιοχή του εγκαταλειμμένου πλέον σταθμού. «Οι κατακτητές, που κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ και άλλες εγκαταστάσεις στην αποκλεισμένη ζώνη, έφυγαν σε δύο φάλαγγες προς τα ουκρανικά σύνορα» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν επίσης και από τη γειτονική πόλη Σλάβουτιτς, όπου ζουν οι Ουκρανοί εργαζόμενοι στο Τσερνομπίλ.

Την ίδια στιγμή ανησυχία προκαλούν πληροφορίες Ουκρανών αξιωματούχων, σύμφωνα με τις οποίες εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες που βρέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, έχουν μολυνθεί με ραδιενέργεια. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», οι Ρώσοι στρατιώτες υποβάλλονται σε ειδική θεραπεία στην πόλη Γκομέλ της Λευκορωσίας. Εργαζόμενοι στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ουκρανίας υποστήριξαν ότι οι Ρώσοι στρατιώτες δεν είχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό και η παραμονή τους στον ευρύτερο χώρο ήταν «αυτοκτονία».

Σύμφωνα με ειδησεογραφικό κανάλι της Λευκορωσίας, τουλάχιστον επτά λεωφορεία με Ρώσους στρατιώτες έφτασαν στην πόλη Γκομέλ αυτή την εβδομάδα όπου βρίσκεται το Ιατρικό Κέντρο που ειδικεύεται στην θεραπεία όσων έχουν μολυνθεί με ραδιενέργεια. Ο Γιαροσλάβ Γεμελιανένκο, υπάλληλος στην ουκρανική κρατική υπηρεσία που επιβλέπει τη ζώνη αποκλεισμού στο Τσερνόμπιλ, ισχυρίζεται ότι Ρώσοι στρατιώτες νοσηλεύονται έχοντας εκτεθεί σε ραδιενέργεια . Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι στρατιώτες αρρώστησαν επειδή δεν τήρησαν τους «κανόνες προστασίας που ισχύουν στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ και επισκέφθηκαν την άκρως τοξική ζώνη, γνωστή ως «Κόκκινο Δάσος». Οι Ρώσοι στρατιώτες εισέπνευσαν «σκόνη ραδιενέργειας» αφού μετέβησαν στην ζώνη αυτή.

Πριν από λίγες ημέρες, εργαζόμενοι στο Τσερνόμπιλ δήλωσαν ότι, είδαν ρωσικά τανκς και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα να κινούνται μέσα από το «Κόκκινο Δάσος», το οποίο είναι το πιο μολυσμένο από ραδιενέργεια τμήμα της ζώνης γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο. Η τεράστια περιοχή γύρω από το Τσερνόμπιλ είναι απαγορευμένη ζώνη σε όποιον δεν εργάζεται εκεί αλλά το «Κόκκινο Δάσος» θεωρείται τόσο μολυσμένο που ακόμη και οι εργαζόμενοι στο πυρηνικό εργοστάσιο δεν επιτρέπεται να το επισκεφθούν χωρίς ειδική άδεια. .

Στο μεταξύ, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) του ΟΗΕ θα συγκροτήσει αποστολές online εποπτείας στους ουκρανικούς πυρηνικούς σταθμούς του Τσερνόμπιλ και της Ζαπορίζια, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ουκρανικής εταιρείας που διαχειρίζεται τις μονάδες. Ο διευθύνων σύμβουλος της «Energoatom» Πέτρο Κοτίν προέτρεψε μάλιστα την IAEA να αξιοποιήσει την επιρροή της προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι Ρώσοι δεν θα αναμειχθούν στην λειτουργία των πυρηνικών σταθμών, οι οποίοι έχουν καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον περασμένο μήνα.

