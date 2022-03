Τρανς Βρετανός βουλευτής: Μια συγκινητική εξομολόγηση, η αντίδραση Τζόνσον

Ο Βρετανός συντηρητικός βουλευτής Τζέιμι Γουάλις αποκάλυψε σήμερα ότι είναι τρανς, για να λάβει στην συνέχεια τα μηνύματα υποστήριξης των συναδέλφων του και του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον. «Είμαι τρανς. Ή για την ακρίβεια, θέλω να γίνω τρανς. Διαγνώσθηκα με δυσφορία φύλου και αισθάνομαι έτσι από πολύ νέος», έγραψε την νύκτα στο Twitter. Ο βουλευτής από το Μπρίτζεντ της Ουαλίας εκμυστηρεύθηκε ότι δεν αισθάνεται καλά αφού έπεσε θύμα εκβιασμού και βιασμού από πρόσωπο που συνάντησε στο Διαδίκτυο και ότι αποφάσισε ότι είναι καιρός να αποκαλύψει την αλήθεια.

Το μήνυμά του αναρτήθηκε στις 03.00 την νύκτα, μετά την συγκέντρωση βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος κατά την οποία ο Μπόρις Τζόνσον κορόιδεψε τον πολιτικό του αντίπαλο, ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ, ο οποίος προσπάθησε πρόσφατα να απαντήσει σε ερωτήσεις για θέματα διεμφυλικότητας. «Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ή, όπως θα έλεγε ο Κιρ Στάρμερ, άτομα που έχουν ορισθεί ως γυναίκες και άνδρες κατά την γέννησή τους», είπε ο Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Politico. Σήμερα, αντέδρασε στο tweet του βουλευτή του εξαίροντας «την τεράστια δόση θάρρους» που χρειάσθηκε για να διηγηθεί την πολύ προσωπική του ιστορία.

Το καθεστώς των διεμφυλικών βρίσκεται στο επίκεντρο πολεμικής στην βρετανική κοινωνία, με τους κυβερνώντες Τόρις να θεωρούν συχνά υπερβολικές τις θέσεις των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των διεμφυλικών. Στην δήλωσή του ο Τζέιμι Γουάλις εξηγεί ότι δεν είχε καμία πρόθεση να κάνει τις εκμυστηρεύσεις αυτές, πριν πέσει θύμα εκβιασμού τον Απρίλιο 2020 από άνδρα ο οποίος αποκάλυψε την σεξουαλική του ταυτότητα στον πατέρα του, έστειλε φωτογραφίες σε άλλα μέλη της οικογένειάς του και ζήτησε 50.000 λίρες με αντάλλαγμα την σιωπή του.

Πολλοί συντηρητικοί βουλευτές και μέλη της κυβέρνησης τού εξέφρασαν την υποστήριξή τους. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Τζορτζ Οσμπορν έγραψε στο Twitter «πολλά πράγματα έχουν βελτιωθεί στην πολιτική», προσθέτοντας: «Αν ένας συντηρητικός βουλευτής είχε πει κάτι τέτοιο όταν εξελέγην εγώ για πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια, θα είχε δεχθεί παρενόχληση και δεν θα είχε επευφημηθεί και υποστηριχθεί».

Sharing this very intimate story would have taken an immense amount of courage. Thank you @JamieWallisMP for your bravery, which will undoubtedly support others.

The Conservative Party I lead will always give you, and everyone else, the love and support you need to be yourself. https://t.co/Y7VjQOMgkO

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 30, 2022